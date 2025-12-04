PC gaming : cette célèbre marque va disparaître à cause de l'IA

Depuis quelques semaines, le prix des barrettes de RAM s'envole. Les joueurs qui voulaient augmenter la mémoire vive de leur PC gaming à l'occasion du Black Friday ont déchanté : vendues 260 $ en octobre, les 64 Go de RAM DDR5 sont désormais affichées à 500 $. Une hausse telle que Tim Sweeney, le patron d'Epic Games (Fortnite) a tiré la sonnette d'alarme. Pourquoi de tels prix ? Eh bien les principaux fabricants de RAM (Samsung, SK Hynix et Micron) ont décidé de fournir en priorité les sociétés de l'IA, ne laissant que les miettes aux autres consommateurs.

Micron annonce un changement crucial





Un constructeur va même plus loin, comme l'a relayé VideoCardz il y a quelques heures. Micron a décidé d'abandonner Crucial, sa marque grand public. Les joueurs connaissent bien Crucial pour ses SSD et ses barrettes de RAM, des produits de qualité embarqués dans de nombreux ordinateurs gaming. Micron explique dans un communiqué qu'il « continuera d'assurer la distribution des produits grand public Crucial via le circuit de distribution dédié jusqu'à la fin du deuxième trimestre fiscal (février 2026) ». Après cette date, Micron va dédier l'intégralité de sa production à OpenAI, Oracle, Microsoft, Google et aux autres géants de la tech et de l'intelligence artificielle. Heureusement, il « continuera d'assurer le service de garantie et le support technique des produits Crucial ».

Les joueurs PC impactés, mais pas seulement





Après la disparition de Crucial du marché, les prix de la RAM pour le grand public risquent une nouvelle fois de grimper en flèche. Si les joueurs PC voulant améliorer leur ordinateur gaming seront les premiers touchés, les hausses de prix de la RAM risquent également de concerner les joueurs sur consoles. D'après certaines rumeurs, Microsoft n'aurait pas assez de RAM en stock pour assurer la production des Xbox Series X|S. Le constructeur va ainsi devoir passer à la caisse en payant le prix fort, ce qui se répercutera sur le prix de vente de ses consoles. Pire, il pourrait se retrouver sans RAM, et donc dans l'impossibilité de produire des Xbox Series X|S !

Vous pouvez encore trouver des barrettes de RAM sur Cdiscount.