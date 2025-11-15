BON PLAN : 500 € de réduction sur le PC gaming !

Si vous êtes à la recherche d'un PC portable gaming capable de faire tourner la plupart des jeux du moment dans de bonnes conditions, voici une offre à ne pas manquer. Fnac lance déjà ses offres du Black Friday et propose une promotion sur le Victus Gaming 15 de HP, un ordinateur pour gamers équipé d'une NVIDIA RTX 5050 et d'un AMD Ryzen 5.

Le HP 15-fb3022nf à prix réduit à la Fnac





Le PC portable HP Victus Gaming 15 passe à 799,99 € à la Fnac, c'est une réduction de 500 € sur le prix habituel. Voici ce qu'il faut savoir sur cet ordinateur pour gamers :

Le HP VICTUS est un PC gamer par excellence en déplacement. Avec son design épuré, il embarque un puissant processeur AMD et une carte graphique de pointe. Avec son design élégant et ses nombreux coloris disponibles, ce PC gamer offre des performances hors pair, une conception thermique et une webcam avec réduction du bruit aléatoire. Système d'exploitation : Windows 11 Home ;

: Windows 11 Home ; Écran Full HD 15,6 pouces , 1920 x 1080,144 Hz, IPS ;

, 1920 x 1080,144 Hz, IPS ; Processeur : AMD Ryzen 5 (5,0 GHz);

: AMD Ryzen 5 (5,0 GHz); Carte graphique : NVIDIA GeForce RTX 5050 8 Go ;

: NVIDIA GeForce RTX 5050 8 Go ; Mémoire vive : 24 Go de RAM 5600 MHz ;

: 24 Go de RAM 5600 MHz ; Disque dur : SSD 512 Go. HP Victus Gaming 15 à 799,99 € à la Fnac