TEST Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection, cela donne quoi sur ROG Xbox Ally X ?

Une direction artistique qui brille, même en configuration ambitieuse





Avec Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection, Capcom poursuit l’évolution de sa série dérivée qui mélange exploration, narration et combats au tour par tour. Loin de la chasse nerveuse des épisodes principaux, cette branche de la licence mise davantage sur l’aventure, la collection de monstres et une approche RPG plus posée. Autant dire que la formule se prête particulièrement bien au jeu portable, où l’aventure peut se savourer tranquillement entre deux déplacements ou confortablement installé dans le lit. Nous avons donc lancé ce nouvel épisode sur notre belle ROG Xbox Ally X afin de mesurer ses performances réelles. L’objectif était simple, celui de comprendre comment le titre se comporte avec différents réglages graphiques et déterminer le meilleur équilibre entre qualité visuelle et fluidité. Bref, arrêtons de palabrer et passons la seconde !

Impressionnant !

Première étape de nos essais, nous avons tout pousser au maximum en résolution native. L’idée était d’observer le rendu le plus impressionnant possible, quitte à mettre la machine dans ses retranchements. Et il faut reconnaître que Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection ne déçoit pas sur le plan visuel. Et pour cause, en 1080p, les environnements débordent de couleurs, les monstres affichent des animations très détaillées et les effets de lumière donnent véritablement vie aux différentes zones du jeu. L’ensemble respire la direction artistique soignée, avec ce mélange de charme animé et d’univers fantastique qui fait la personnalité de la série.

Côté performances, le titre tourne autour de 30 FPS en moyenne dans cette configuration. Dans un titre au tour par tour, cette fluidité reste tout à fait jouable. Les combats restent lisibles, les déplacements demeurent confortables et l’expérience globale conserve un bon niveau de stabilité. Bref, même en configuration maximale, le titre reste parfaitement jouable pour les amateurs de RPG posés. Bref, impressionnant !

720p au minimum à gauche, 1080p en élevé à droite.



En outre, nous avons ensuite basculé dans une configuration beaucoup plus légère. Nous passons alors en 720p, avec toutes les options graphiques au minimum et FSR 3.1.4 en mode Équilibré. Dans ces conditions, le framerate grimpe entre 70 et 90 FPS. La différence est immédiatement perceptible. Les déplacements deviennent extrêmement fluides et l’ensemble gagne en réactivité. Les animations des monstres paraissent encore plus naturelles et les transitions entre exploration et combat se font avec une grande souplesse. Évidemment, la qualité visuelle perd un peu de son éclat. Certaines textures deviennent plus simples, les effets de lumière se montrent plus discrets et l’image globale perd un peu en finesse. Malgré tout, l’identité artistique reste intacte et l’aventure demeure très agréable à parcourir, même avec ces concessions graphiques.

Notation Verdict 17 20