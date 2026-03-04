Capcom Spotlight : les prochaines sorties de l'éditeur sous le feu des projecteurs cette semaine

Date et heure du Capcom Spotlight





C'est la saison des présentations en ce moment et alors que Resident Evil Requiem vient de sortir, son éditeur va proposer un nouveau Capcom Spotlight cette semaine. Pour rappel, la précédente édition remonte à juin 2025. Pour le voir en direct, il faudra être devant son écran ce jeudi 5 mars à 23h00 et prévoir environ 30 minutes.

Une liste de jeux présentés déjà connue





Comme le montre la bande-annonce teaser de l'évènement, en plus du site officiel, nous savons d'ores et déjà à quoi nous attendre. En effet, les informations concerneront des projets déjà sortis ou attendus ces prochains mois, dont PRAGMATA, Mega Man Star Force Legacy Collection (ses fonctionnalités en ligne), Street Fighter 6 avec Alex, Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection et Mega Man: Dual Override, qui avait été dévoilé lors des Game Awards, avec la révélation des gagnants du concours de design de robots.

Vous pourrez suivre la présentation via le flux vidéo ci-dessous :

