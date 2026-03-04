Nintendo Switch Online : de multiples jeux bientôt ajoutés pour célébrer le Mario Day 2026

Here we go!





Comme vous le savez, la semaine prochaine, nous célébrerons le Mario Day 2026, alors que de multiples annonces pour le 40e anniversaire de Super Mario Bros. ont déjà eu lieu en septembre dernier et que le long-métrage d'animation Super Mario Galaxy Le Film sera projeté à partir du mois prochain. Pour marquer le coup, la firme de Kyoto va donc ajouter plusieurs jeux dans les catalogues du Nintendo Switch Online + Pack additionnel le 10 mars, évidemment en lien avec son célèbre moustachu.

Comme déjà promis, Mario Clash et Mario's Tennis vont donc faire leur arrivée du côté du Virtual Boy (lire le test), tandis que le Mario vs. Donkey Kong d'origine va permettre de (re)découvrir ce classique de la GBA, dont le remake est pourtant relativement récent (février 2024).

Présentation des nouveautés





Vous trouverez ci-dessous les résumés en provenance des applications.

Mario Clash Dans ce jeu d'action sorti sur Virtual Boy en 1995, les ennemis grouillent sur les plateformes de la Clash House Tower. Incarnez Mario et sautez sur des Koopas pour récupérer leur carapace, que vous pouvez ensuite lancer sur d'autres ennemis. Mais attention, vous devrez peut-être les assommer en lançant une carapace depuis l'autre côté de la plateforme avant de les achever avec une seconde carapace. Les séquences de jeu montrées dans la vidéo d'introduction ne sont pas définitives. Le jeu en 3D est disponible en utilisant le logiciel Virtual Boy - Nintendo Classics et l'un des accessoires spécifiques. Mario's Tennis Perfectionnez vos compétences au tennis avec Mario et ses amis dans ce titre sportif sorti en 1995 sur Virtual Boy. Plongez dans une expérience de tennis virtuel tout en profondeur, dont le réalisme vous fera tourner la tête ! Que vous préfériez jouer en simple ou en double, visez la victoire en tournoi. Jeu, set et match ! Les séquences de jeu montrées dans la vidéo d'introduction ne sont pas définitives. Le jeu en 3D est disponible en utilisant le logiciel Virtual Boy - Nintendo Classics et l'un des accessoires spécifiques. Mario vs. Donkey Kong Mario vs. Donkey Kong oppose notre moustachu préféré à son adversaire de la première heure dans un jeu de plateformes et de réflexion qui mettra vos cellules grises à l'épreuve ! Le singe espiègle et envieux a dérobé tous les Mini-Mario du magasin de Toad ! Mais Mario part à la rescousse et s'aventure dans six mondes coriaces. Il faudra vous montrer ingénieux pour résoudre les énigmes de chaque stage et permettre aux Mini-Mario d'atteindre le suivant, car vous aurez besoin d'eux pour affronter ce chapardeur de Donkey Kong !

Pour y jouer, vous devez donc être abonné au Nintendo Switch Online + Pack additionnel, qui coûte 39,99 € à l'année. Vous pouvez passer par Cdiscount, la Fnac ou Amazon pour obtenir un code si besoin.

