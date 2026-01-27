Nintendo Switch Online : le line-up de lancement du Virtual Boy dévoilé, avec la promesse de jeux inédits à l'avenir

Des nouveautés en 3D





Ça ne s'arrête plus du côté de Nintendo en ce moment. Après l'annonce ce lundi d'un Direct dédié à Tomodachi Life : Une vie de rêve, c'est désormais au tour de l'abonnement en ligne des Switch de faire parler de lui. Pour rappel, les joueurs ont eu droit à l'ajout de Fire Emblem: Path of Radiance assez récemment, du moins les possesseurs de Switch 2. Cette fois, tout le monde est concerné, puisqu'il est question du Virtual Boy, qui va renaître de ses cendres le 17 février, vendu 79,99 € sur le My Nintendo Store (ou 19,99 € pour le masque en carton). Pour les plus jeunes, il s'agit d'un système affichant de la 3D stéréoscopique, un précurseur de la réalité virtuelle comme nous la connaissons aujourd'hui et qui était d'ailleurs marketé ainsi à l'époque.

Le nouvel émulateur à destination des abonnés au Nintendo Switch Online + Pack additionnel a été présenté bien plus en détail et a de quoi réjouir, car il sera pour la première fois possible de découvrir des jeux jamais sortis !

Les jeux disponibles au lancement





Pour commencer, voici la liste des titres prévus à la sortie de l'accessoire, au nombre de sept :

Galactic Pinball ;

3-D TETRIS ;

Teleroboxer ;

Virtual Boy Wario Land ;

The Mansion of Innsmouth ;

GOLF ;

RED ALARM.

Les fonctionnalités disponibles et prévues





La vidéo introduit des ajouts qui n'étaient pas présents en 1995, à savoir le rembobinage de nos actions, la visualisation et le changement libre des commandes. Bref, c'est du classique par rapport aux autres consoles déjà émulées.

De plus, si le rouge vous fait déjà mal aux yeux, sachez qu'une future mise à jour prévue dans les prochains mois va permettre de changer la couleur (jaune, vert, blanc), qui nécessitera de retirer la protection située devant les lentilles. Bref, pas top pour éviter de les salir...

D'autres jeux sont prévus au cours de l'année 2026

Enfin, voici la liste des autres productions qui sortiront dans l'année, dont deux entièrement inédites, de quoi susciter de la curiosité :

Mario Clash ;

Mario's Tennis ;

Jack Bros. ;

SPACE INVADERS VIRTUAL COLLECTION ;

VIRTUAL BOWLING ;

VERTICAL FORCE ;

V-TETRIS ;

ZERO RACERS (jamais sorti) ;

D-HOPPER (jamais sorti).

Pour y jouer, vous devez donc être abonné au Nintendo Switch Online + Pack additionnel, qui coûte 39,99 € à l'année. Vous pouvez passer par Cdiscount, la Fnac ou Amazon pour obtenir un code si besoin.