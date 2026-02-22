BON PLAN : des forfaits mobiles 5G à petit prix chez RED by SFR

De la 5G sans se ruiner





En quête d'un forfait économique, sans engagement et qui propose de la 5G avec une bonne quantité de data pour votre utilisation quotidienne ? Eh bien, RED by SFR a ce qu'il vous faut avec au choix 100 ou 250 Go pour une facture qui ne dépassera pas les 12,99 € par mois. Le seul hic qui pourrait déranger par rapport à la concurrence, c'est que la carte SIM ou l'eSim coûte 10 €.

Vous trouverez ci-dessous les informations utiles concernant ces deux forfaits RED by SFR.

Internet 100 Go 5G 100 Go en très haut débit (5G, 4G, 3G). Au-delà de 120 Go, rechargement de 50 Go à 10 € possible, 1 recharge maximum puis usage Internet bloqué.

Usage modem inclus. Appels, SMS/MMS illimités Appels illimités 7j/7 vers tous les mobiles et fixes en France métropolitaine et DOM (hors Mayotte). Appels limités à 3h maximum par appel, coupés au-delà.

SMS, MMS illimités 24h/24 vers tous les opérateurs en France métropolitaine. Appels, SMS/MMS limités à 200 destinataires différents par mois. Inclus à l'étranger Vous bénéficiez toute l'année depuis l'Union européenne et les DOM, des appels et SMS/MMS illimités. Vous disposez aussi de 30 Go en UE/DOM d'Internet par mois. Au-delà facturation aux conditions SFR Voyage. Forfait mobile sans engagement RED by SFR à 7,99 € par mois Internet 250 Go 5G 250 Go en très haut débit (5G, 4G, 3G). Au-delà de 250 Go, rechargement de 50 Go à 10 € possible, 1 recharge maximum puis usage Internet bloqué.

Usage modem inclus. Appels, SMS/MMS illimités Appels illimités 7j/7 vers tous les mobiles et fixes en France métropolitaine et DOM (hors Mayotte). Appels limités à 3h maximum par appel, coupés au-delà.

SMS, MMS illimités 24h/24 vers tous les opérateurs en France métropolitaine. Appels, SMS/MMS limités à 200 destinataires différents par mois. Inclus à l'étranger Vous bénéficiez toute l'année depuis l'Union européenne et les DOM, des appels et SMS/MMS illimités. Vous disposez aussi de 38 Go en UE/DOM d'Internet par mois. Au-delà facturation aux conditions SFR Voyage. Forfait mobile sans engagement RED by SFR à 12,99 € par mois