Gorilla Tag devient un phénomène réel, des jouets arrivent bientôt dans les magasins

Le succès de Gorilla Tag ne se limite plus à la réalité virtuelle. Le jeu multijoueur développé par le studio Another Axiom va désormais quitter les casques VR pour s’inviter dans le monde physique avec une gamme officielle de jouets inspirés de son univers. Une étape symbolique pour l’un des rares jeux VR capables de s’imposer comme une véritable marque culturelle.





Selon les informations révélées récemment, Another Axiom a signé un partenariat avec l’entreprise Bonkers Toys, spécialisée dans les produits dérivés liés aux licences populaires auprès des jeunes publics. L’accord prévoit la création d’une gamme complète de jouets basée sur l’univers de Gorilla Tag, avec plusieurs catégories de produits.

Les premières informations évoquent notamment des peluches, des figurines et différents objets à collectionner inspirés des célèbres avatars « Monkes » du jeu. Ces produits devraient apparaître dans les grandes enseignes de distribution américaines à partir de l’année prochaine. Le fait qu’un jeu VR obtienne sa propre ligne de jouets reste encore très rare dans l’industrie.

Lancé en 2021, Gorilla Tag repose sur un concept aussi simple qu’efficace. Les joueurs incarnent des gorilles qui se déplacent uniquement avec leurs bras, sans utiliser de joystick. Le principe consiste à courir, grimper et poursuivre d’autres joueurs dans des parties proches du jeu du chat. Cette mécanique très physique a largement contribué à la popularité du titre, qui s’est rapidement imposé comme l’une des expériences sociales les plus fréquentées sur les casques Meta Quest.

Aujourd’hui, le jeu revendique des millions de joueurs uniques et une communauté particulièrement active, notamment chez les jeunes utilisateurs de la VR. Pour beaucoup d’enfants et d’adolescents, Gorilla Tag est devenu un véritable espace social. Cette popularité explique pourquoi l’univers du jeu commence désormais à s’étendre au-delà de la réalité virtuelle. Les fabricants de jouets observent depuis plusieurs années l’émergence de nouvelles franchises issues du jeu vidéo en ligne, capables de séduire un public très jeune. Dans ce contexte, Gorilla Tag présente un profil particulièrement intéressant. Son style visuel simple, ses personnages reconnaissables et sa communauté très active en font une licence facile à décliner en produits physiques. Le phénomène rappelle d’ailleurs la manière dont certains jeux en ligne comme Fortnite ou Roblox ont progressivement envahi les rayons de jouets et de produits dérivés. La différence ici est que la licence est née directement dans la réalité virtuelle.

Cela illustre une évolution plus large du marché XR. Pendant longtemps, la VR a surtout adapté des licences venues d’ailleurs, issues du cinéma ou du jeu vidéo traditionnel. Avec Gorilla Tag, la logique s’inverse. Un jeu conçu pour la VR devient lui-même une marque capable d’exister en dehors du casque.

Reste maintenant à voir si ces jouets rencontreront le même succès que le jeu qui les a inspirés.