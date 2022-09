Pokémon Écarlate et Violet : Tag-Tag nous montre ses talents artistiques en vidéo, son double type unique révélé

Depuis le début de la semaine, The Pokémon Company tease la communauté attendant les jeux Pokémon Écarlate et Violet avec des formes colorées inspirées de la Forêt d'Oma, non pas pour révéler une forme régionale d'une créature connue comme par le passé, mais pour nous faire découvrir un certain Tag-Tag inspiré du primate Aye-Aye de notre monde bien réel. Nous avons encore eu droit ce jeudi à 15h00 à une vidéo non issue du jeu nous montrant l'apparence du Pokémon pour la première fois, ce qui aurait largement pu suffire en attendant une révélation en bonne et due forme un autre jour. Mais non, ça ne traîne pas et voici déjà la bande-annonce nous le montrant in-game en train de répandre son art sur les arbres de Paldea et en combat.

Pourquoi autant d'attention pour cette créature ? Eh bien, sans doute parce qu'il s'agit du premier Pokémon ayant le double type Poison/Normal, car du reste il n'a à priori rien d'exceptionnel.

Tag-Tag - Pokémon Singe Venin de types Poison et Normal Taille : 0,7 m

Poids : 27,2 kg

Talent : Délestage / Toxitouche Tag-Tag est un Pokémon lunatique et tatillon. Il ne vit pas en meute et préfère vagabonder en solitaire. On le retrouve sans cesse impliqué dans des disputes territoriales avec d'autres Pokémon. Des motifs intrigants sur les arbres Tag-Tag est un Pokémon nocturne. À la tombée de la nuit, il lèche ses mains et ses doigts pour les recouvrir de poison, puis il se sert de ses membres ainsi enduits pour dessiner des motifs sur les arbres de son territoire. La salive toxique avec laquelle il peint paralyse les Pokémon Insecte, qui sont attirés par le parfum doux et enivrant de cette substance. Un Pokémon qui se protège grâce au poison Ce Pokémon utilise sa salive toxique (dont la couleur change selon son alimentation) pour attaquer ses ennemis en leur crachant dessus, ou en les griffant après avoir enduit ses doigts de salive. Lorsque Tag-Tag se sent en danger, la concentration en poison de sa salive augmente rapidement. Si sa victime absorbe cette puissante toxine, elle est paralysée pendant trois jours entiers.

La date de sortie de Pokémon Écarlate et Violet est pour rappel fixée au 18 novembre sur Switch. Vous pouvez précommander votre exemplaire sur Amazon au prix de 44,99 €.

