Pokémon Écarlate et Violet : un teasing artistique coloré en direct de Paldea

Ces dernières années, The Pokémon Company et Game Freak ont été imaginatifs pour teaser certaines créatures de leurs jeux à venir. Entre le livestream de 24 heures dans la Forêt de Lumirinth de Pokémon Épée et Bouclier pour notamment introduire ensuite Ponyta de Galar et la séquence vidéo endommagée ayant mené à la révélation de Zorua et Zoroark de Hisui de Légendes Pokémon : Arceus, les manières de piquer notre intérêt n'ont pas manqué d'originalité. Pour Pokémon Écarlate et Violet, rebelote, avec cette fois de mystérieuses photographies sur lesquelles apparaissent des marques colorées...

Mais qui a bien pu peindre tout cela ? Puisque les précédents efforts du genre ont mené à la révélation de formes régionales, notre première pensée se porte vers l'artiste de la 2G, Queulorior. Après tout, le peintre Pablo Picasso était originaire de Malaga en Espagne, dont Paldea s'inspire, le lien thématique serait assez logique. Certains internautes ont eux directement fait le rapprochement avec la Forêt d'Oma, une œuvre en plein air d'Agustin Ibarrola située dans le Pays basque espagnol.

Info exclusive ! Nous avons réussi à nous procurer ces images montrant d'étranges marquages capturées par un photographe de Paldea. Les habitants de la région sont très intrigués… Avez-vous une idée de ce que ces traces pourraient représenter ?

Il faudra sans doute patienter quelques jours avant de découvrir le fin mot de cette histoire haute en couleur.

