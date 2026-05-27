Steam Deck OLED : Valve annonce une flambée des prix monstrueuse...

Une inflation qui donne des sueurs froides





En novembre 2023, Valve imitait Nintendo avec sa Switch en dévoilant un Steam Deck OLED améliorant sa console portable. Pour se l'offrir, il fallait alors débourser pas moins de 569,00 € pour la version 512 Go et 679,00 € pour celle avec 1 To de stockage. Si l'idée d'un Steam Deck 2 est clairement à l'étude en complément des Steam Machine et Steam Frame, la hausse du prix des composants de ces derniers mois, la RAM en tête, à cause de la course à l'IA a commencé à mettre des bâtons dans les roues de la firme de Gabe Newell.

Nous en avons un nouvel exemple ce mercredi avec une annonce qui ne va clairement pas donner envie de se procurer l'appareil nomade, car les prix des deux modèles de Steam Deck OLED vient d'augmenter et pas qu'un peu !

Les nouveaux prix du Steam Deck OLED





Voici ce qu'a communiqué Valve concernant ces nouveaux tarifs, avec des augmentations respectivement de 210 € et 240 € :

Steam Deck OLED est de nouveau en stock. Ce réapprovisionnement s'accompagne d'une augmentation de prix pour les deux modèles en raison de la hausse des couts de mémoire et de stockage. Nouveaux prix (TVA comprise si elle est applicable) : Steam Deck OLED 512 Go : maintenant à 789 $ ; 1 129 $CA ; 779 € ; 649 £ ; 1 199 $A ; 3 279 zł ;

: maintenant à 789 $ ; 1 129 $CA ; ; 649 £ ; 1 199 $A ; 3 279 zł ; Steam Deck OLED 1 To : maintenant à 949 $ ; 1 349 $CA ; 919 € ; 779 £ ; 1 429 $A ; 3 879 zł. Le produit lui-même n'a pas changé ; ces nouveaux prix reflètent le cout des composants et d'autres contraintes logistiques mondiales qui se répercutent dans l'ensemble du secteur. Si les choses changent, nous vous en informerons.

Entre ça et les récentes hausses touchant la PS5 et la Switch 2, les joueurs vont sans doute encore plus y regarder à deux fois avant de s'équiper d'une nouvelle machine de jeu.