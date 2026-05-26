PlayStation Plus : un premier jeu annoncé pour les prochains ajouts aux formules Extra et Premium

Une collection de DLC qui va faire débat





Dans le cadre de ses annonces pour les Days of Play 2026, Sony Interactive Entertainment ne s'est pas contenté de dévoiler le programme des jeux offerts aux abonnés du PlayStation Plus en juin. Un premier titre destiné aux abonnés Extra et Premium a également été annoncé, poursuivant une certaine tradition.

Après la Collection Héritage en juin 2025, les joueurs auront cette fois accès à Destiny 2: Legacy Collection (2025) à partir du 9 juin prochain, qui inclut toutes les campagnes encore payantes de la Saga de la Lumière et des Ténèbres (La Reine Sorcière, Éclipse et La Forme Finale), les packs de celles devenues gratuites si elles existent encore (Renégats, Bastion des Ombres et Au-delà de la Lumière), le Pack 30e anniversaire et l'accès à trois Donjons (Le Trône brisé, Fosse de l'hérésie et Étreinte de l'avarice). Alors qu'un nouveau bundle plus complet sortira le même jour, il y a de quoi trouver cela léger.

De plus, cet ajout au Catalogue des Jeux survient alors que Bungie vient d'annoncer la fin du support de son jeu en termes de nouveautés, annulant au passage les extensions déjà prévues. Sony est déjà dans le collimateur de la communauté suite à cette décision (en plus des responsables du studio), mais n'a visiblement aucun problème pour l'utiliser afin de promouvoir son service...

Reste à voir si le reste de la sélection sera à la hauteur de celle que nous avons eue en mai.

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