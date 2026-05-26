Actualité
Accueil Actualités
PlayStation Plus logo 29 03 2022

PlayStation Plus : un premier jeu annoncé pour les prochains ajouts aux formules Extra et Premium

par
Source: PlayStation

Pour les Days of Play, c'est un jeu au cœur de l'actualité qui va voir une partie de son contenu être ajouté au Catalogue des Jeux.

Une collection de DLC qui va faire débat

Dans le cadre de ses annonces pour les Days of Play 2026, Sony Interactive Entertainment ne s'est pas contenté de dévoiler le programme des jeux offerts aux abonnés du PlayStation Plus en juin. Un premier titre destiné aux abonnés Extra et Premium a également été annoncé, poursuivant une certaine tradition.

Après la Collection Héritage en juin 2025, les joueurs auront cette fois accès à Destiny 2: Legacy Collection (2025) à partir du 9 juin prochain, qui inclut toutes les campagnes encore payantes de la Saga de la Lumière et des Ténèbres (La Reine SorcièreÉclipse et La Forme Finale), les packs de celles devenues gratuites si elles existent encore (RenégatsBastion des Ombres et Au-delà de la Lumière), le Pack 30e anniversaire et l'accès à trois Donjons (Le Trône briséFosse de l'hérésie et Étreinte de l'avarice). Alors qu'un nouveau bundle plus complet sortira le même jour, il y a de quoi trouver cela léger.

PlayStation Plus Extra Premium juin 2026 Destiny 2 Legacy Collection

De plus, cet ajout au Catalogue des Jeux survient alors que Bungie vient d'annoncer la fin du support de son jeu en termes de nouveautés, annulant au passage les extensions déjà prévues. Sony est déjà dans le collimateur de la communauté suite à cette décision (en plus des responsables du studio), mais n'a visiblement aucun problème pour l'utiliser afin de promouvoir son service...

Reste à voir si le reste de la sélection sera à la hauteur de celle que nous avons eue en mai.

Si vous souhaitez vous abonner, des cartes cadeaux sont en vente sur Amazon, à la Fnac et chez Cdiscount.

redacteur vignetteAlexandre SAMSON (Omega Law)
Rédacteur
Accro à Assassin's Creed et Destiny, grand amateur de RPG et passionné d'expériences vidéoludiques en général. Lecteur de comics (DC) et de divers mangas (One Piece !). Chimiste de formation et Whovian dans l'âme.
Me suivre : Twitter GamergenInstagram Gamergen
Commenter
Mots-clés
PlayStation Plus PS+ Liste Jeux Ajouts Juin 2026 Extra Premium PS5 PS4 Destiny 2 Legacy Collection Days of Play

Commenter 0 commentaire

Soyez le premier à commenter ce contenu !

Commenter Lire les commentaires