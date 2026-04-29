NEX transforme vos vidéos 2D en 3D sur Meta Quest (mais pas que !)

Regarder un film ou une vidéo dans un casque VR n’a rien de nouveau, mais NEX tente de rendre l’expérience plus simple, plus élégante et plus immersive. Disponible sur la boutique Meta Quest, NEX | NEXt-Gen Video Player se présente comme un lecteur vidéo de nouvelle génération pensé pour les casques de Meta. L’application vise les possesseurs de Quest 2, Quest Pro, Quest 3 et Quest 3S, avec une promesse assez claire, profiter de ses vidéos dans un espace virtuel confortable, tout en ajoutant une option de conversion 2D vers 3D grâce à un outil compagnon nommé NEX Link.

Le principe est simple, l’utilisateur entre dans un environnement virtuel prêt à l’emploi et peut lancer sa bibliothèque vidéo sans passer par une interface lourde. Le développeur met en avant une expérience qui cherche à faire disparaître les menus au profit de l’image. Les contrôles sont pensés pour la VR, avec des panneaux spatiaux censés rester lisibles à différentes distances. L’idée n’est donc pas seulement de plaquer un lecteur classique dans un casque, mais de proposer une interface adaptée à un usage immersif, avec des raccourcis personnalisables et une navigation qui se veut plus naturelle.

NEX mise aussi sur des environnements de visionnage pour renforcer cette impression de cinéma personnel. L’application évoque plusieurs ambiances, dont une salle de cinéma, un bord de lac ou encore une cabine moderne plus intime. Ce type d’habillage peut paraître secondaire, mais il joue un rôle important en VR. Un bon lecteur vidéo ne se limite pas à la compatibilité des fichiers ou à la taille de l’écran virtuel. Il doit aussi permettre de regarder longtemps sans fatigue, avec une interface discrète, un décor lisible et une mise en scène qui ne détourne pas l’attention du contenu.

La fonction la plus intrigante reste toutefois la conversion de vidéos 2D en 3D via NEX Link. Sur la page officielle, Meta indique que l’utilisateur peut regarder ses vidéos 2D en 3D immersive avec un PC équipé d’un GPU NVIDIA ou un Mac doté d’une puce Apple Silicon de série M. QuestStoreDB mentionne également une conversion 2D vers 3D avec profondeur générée par IA, actuellement présentée comme une fonction en bêta sur PC avec GPU NVIDIA. Il faudra donc rester attentif aux conditions exactes selon les machines, les versions de l’application et les mises à jour à venir.

Cette promesse arrive dans un contexte où la vidéo spatiale devient un argument de plus en plus important pour les casques XR. Depuis l’arrivée de l’Apple Vision Pro et les efforts de Meta autour de la vidéo immersive, les usages vidéo reprennent de l’intérêt. Les casques ne sont plus seulement présentés comme des supports de jeu ou de démonstration technique. Ils peuvent aussi servir à revoir des souvenirs, regarder des films, profiter de contenus 180 ou 360 degrés, ou simplement créer une salle privée dans un petit espace. Avec NEX, cette logique va un cran plus loin en essayant de donner de la profondeur à des vidéos qui n’ont pas été tournées nativement en 3D.

Il ne faut cependant pas confondre conversion 2D vers 3D et vraie captation stéréoscopique. Une vidéo filmée avec deux points de vue distincts conserve une information de profondeur native. Une conversion par logiciel doit, elle, interpréter l’image, estimer les plans, découper les sujets et simuler du relief. Le résultat peut être convaincant sur certains contenus, mais aussi montrer ses limites sur des scènes complexes, des mouvements rapides, des arrière-plans chargés ou des éléments mal séparés. C’est précisément le genre de fonction qui peut paraître impressionnante sur une démo courte, mais qui mérite un essai prolongé avec plusieurs types de vidéos.

Le modèle économique est plutôt lisible, puisque l’application est gratuite à télécharger avec un essai limité, puis propose un déblocage complet. NEX FULL VERSION est affiché à 8,99 €, avec un accès à toutes les fonctions, aux environnements et à la conversion 3D illimitée. Le site précise aussi que l’application ne nécessite pas de connexion Internet pour fonctionner et qu’elle est classée confortable, ce qui reste un point important pour un usage vidéo prolongé en VR.

NEX pourrait donc intéresser les utilisateurs qui se servent déjà de leur Quest comme écran géant personnel. Les joueurs VR connaissent bien cette idée. Un casque peut remplacer une télévision dans une chambre, un bureau ou un déplacement, à condition que la définition, le confort et l’ergonomie soient au niveau. Avec le Quest 3 et le Quest 3S, la réalité mixte et les progrès d’affichage rendent ce type d’usage plus crédible qu’à l’époque des premiers casques autonomes. Il reste toutefois une limite évidente, regarder une longue vidéo en VR demande toujours d’accepter le poids du casque, l’autonomie et l’isolement visuel.

L’arrivée de ce type d’application montre que la vidéo reste un terrain important pour les casques XR, surtout lorsque les développeurs cherchent à dépasser la simple projection d’un écran plat dans un décor virtuel.