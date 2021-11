Musée Xbox : une exposition interactive avec l'historique de la marque et vos performances à visiter en ligne et en 3D pour les 20 ans

Le 20e anniversaire de la Xbox et de Halo a été fêté en grande pompe le 15 novembre dernier, dans le cadre d'une Xbox Anniversary Celebration qui en a rendu plus d'un nostalgique. Le constructeur n'en avait pas tout à fait fini avec les initiatives autour de cet évènement, et vient de lancer le Musée Xbox, une expérience interactive à découvrir en ligne.



Rah mais j'adore l'expérience, je trouve ça vraiment ouf en tant que joueur (je le découvre que aujourd'hui).



Allez yyyyyyyyyyyyyy pic.twitter.com/axnzqyzKNF — Marc Issaly aka Bobby Mac Keys ???? (@BobbyMacGee) November 23, 2021

Ce musée exclusivement numérique permet de redécouvrir l'histoire et les grandes dates de la marque et la franchise Halo. Ce lieu en 3D peut être visité avec des avatars aux côtés d'autres utilisateurs, en nous déplaçant aux claviers, pour une expérience sociale amusante et enrichissante. Pas moins de 132 faits marquants sont ainsi expliqués par du texte et des documents audio, histoire d'en apprendre plus sur les réussites et les échecs de la branche jeu vidéo de Microsoft.

Et si vous êtes un joueur Xbox assidu, vous pouvez de plus vous déverrouiller Votre Musée Xbox, une partie du hub dans laquelle vos statistiques, performances et dates importantes seront affichées. Titres les plus joués ces dernières années, date de votre première connexion au Xbox Live, premier Trophée... ce retour dans le passé risque de réveiller de vieux souvenirs chez certains.

