Power On: The Story of Xbox, une série documentaire aux origines de la marque de consoles annoncée par Microsoft

La Xbox Anniversary Celebration est venue célébrer les 20 ans de la marque hier, avec quelques révélations réjouissantes, comme un premier teaser pour la série Halo, les derniers jeux rétrocompatibles de l'ère Xbox et Xbox 360, et même le lancement surprise du multijoueur gratuit de Halo Infinite, en bêta pour le moment. Le constructeur en a aussi profité pour annoncer un projet qui ravira les fans de l'entreprise et les amateurs d'Histoire vidéoludique.

La création de la Xbox a été un travail difficile, mais nous n'aurions pas voulu qu'il en soit autrement.



Microsoft a en effet préparé une série documentaire qui nous fera découvrir les « débuts laborieux de la console de jeu vidéo » et les « coulisses de sa création ». Power On: The Story of Xbox, c'est son petit nom, verra le jour sur IMDB TV, Roku, Redbox et surtout YouTube, pour le rendre accessible au plus grand nombre.

Il reviendra au fil de ses 6 épisodes sur les moments les plus marquants de l'histoire de la marque, et pas que les plus heureux, la première bande-annonce montrant que des points négatifs comme le design de la manette de la Xbox et le Red Ring of Death de la Xbox 360 seront évoqués. Le documentaire reste une production Microsoft, en gestation depuis 3 ans, alors il ne faut pas s'attendre à découvrir les plus gros secrets de cette gamme de consoles non plus.

La diffusion de Power On: The Story of Xbox débutera avec la sortie du premier épisode le 13 décembre prochain, lui qui sera montré en avant-première aux spectateurs du Xbox FanFest la veille.