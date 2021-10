GWENT: The Witcher Card Game, l'extension Moisson Funeste de Price of Power lancée en vidéo

Depuis plusieurs mois, GWENT: The Witcher Card Game accueille du contenu additionnel avec Price of Power, divisé en trois parties. Les joueurs ont déjà eu droit à Il était un bûcher puis Le soulèvement de Thanedd, place désormais à la dernière extension de ce contenu, Moisson Funeste.

Moisson Funeste rajoute ainsi 26 nouvelles cartes, dont quatre de raretés différentes par faction et deux neutres. Côté histoire, l'extension se concentrera sur la Vallée des Fleurs et marquera la fin de l'été, alors que des vents s'abattent depuis le nord en apportant le feu et les bruits des armées. Oui, l'ambiance n'est pas très joyeuse, en même temps, l'extension s'appelle Moisson Funeste.

Les joueurs de GWENT: The Witcher Card Game peuvent déjà retrouver ce contenu additionnel dans la boutique du jeu, ainsi que des barils de cartes. Le Pass d'Extension avec les trois contenus est proposé avec une réduction de 30 % jusqu'au 16 novembre prochain, réunissant donc 117 cartes, 21 ornements, un plateau de jeu, un dos de carte ainsi que la tenue de la Débusqueuse de sorcières et la pièce animée du Bûcher. Vous pouvez retrouver Gwent: Art of The Witcher Card Game à 30,55 € sur Amazon.