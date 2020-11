GWENT: The Witcher Card Game, l'extension Way of the Witcher datée en vidéo

CD Projekt continue de publier des extensions pour GWENT: The Witcher Card Game, du moins sur ordinateurs et mobiles, car sur consoles, c'est bien terminé. Le studio polonais lancera au début du mois prochain Way of the Witcher, une nouvelle extension avec de nombreuses cartes inédites mettant en avant les Sorceleurs, comme le montre cette bande-annonce :

Avec Way of the Witcher, les joueurs de GWENT: The Witcher Card Game pourront découvrir 70 nouvelles cartes inspirées des Sorceleurs et de leur créateur, Alzur, un sorcier du Continent qui voulait lutter contre les monstres. Il y aura évidemment des cartes spécifiques à chaque faction, mais aussi une dizaine de cartes neutres, avec également de nouvelles compétences et mécaniques de jeu, comme Adrénaline qui ne se déclenche que lorsqu'il reste au joueur moins d'un certain nombre de cartes à jouer.

Les précommandes sont déjà ouvertes, pendant une durée limitée, permettant d'obtenir des barils de cartes premium au lancement de l'extension. Les joueurs peuvent également avoir la carte premium d'Alzur ainsi que le plateau de jeu du laboratoire du sorcier, un dos de carte spécial et le titre de The Witcher, à utiliser dès l'achat cette fois. La date de sortie de l'extension Way of the Witcher est fixée au 8 décembre 2020 dans GWENT: The Witcher Card Game sur PC, iOS et Android. Vous pouvez retrouver Gwent: Art of The Witcher Card Game à 31,95 € sur Amazon.fr.