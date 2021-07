GWENT: The Witcher Card Game, l'extension Le soulèvement de Thanedd de Price of Power dévoilée avec un teaser

CD Projekt continue de soutenir GWENT: The Witcher Card Game avec des extensions, et en ce moment, les joueurs peuvent découvrir Price of Power, un contenu additionnel multi-extension qui a déjà introduit Il était un bûcher, mais deux autres contenus sont encore attendus. Voici le prochain, teasé avec une courte vidéo :

Le soulèvement de Thanedd sera donc la seconde partie de Price of Power, sur le thème de la magie. Elle introduira 26 nouvelles cartes, donc quatre cartes de raretés différentes par faction et deux neutres. L'histoire mettra en scène l'affrontement entre les mages du Nilfgaard et du Nord, lors d'un conclave sur l'île de Thanedd. CD Projekt rappelle qu'en achetant le pass d'extension Price of Power, les joueurs obtiendront les trois contenus additionnels et également un lot d'ornements, ainsi qu'un accès instantané à toutes les cartes premium de la multi-extension.

La date de sortie de Le soulèvement de Thanedd est déjà fixée au 3 août 2021 dans GWENT: The Witcher Card Game, sur PC, iOS et Android. Vous pouvez retrouver Gwent: Art of The Witcher Card Game à 34,07 € sur Amazon.