TEST Maestro : entre baguette magique et quelques fausses notes immersives sur PSVR 2

Chaussons nos gants blancs, ajustons notre jabot de velours et grimpons sur l’estrade. Car dans Maestro, le public nous attend. Si vous êtres un habitué des jeux VR, vous savez certainement que le titre est disponible ailleurs depuis un moment. Eh bien cette fois-ci, il s’invite sur la PS5. Mais concrètement, késako ? Un jeu de rythme ambitieux en réalité virtuelle qui nous propose de diriger un orchestre à mains nues, comme un véritable chef. Un concept élégant, original, et sacrément prometteur sur le papier. Mais en musique, le tempo fait tout. Alors, est-ce que cette production garde la cadence ou finit par perdre la mesure ? Nous avons mené l’enquête... baguette virtuelle à la main et PSVR 2 sur la tête !

Maestro propose une idée géniale.

Commençons par la partie visuelle et n’ayons pas peur des mots, Maestro n’impressionnera personne par sa plastique. Les environnements sont minimalistes, les textures manquent de finesse, et les animations de l’orchestre sentent parfois la répétition sans vie. C’est ultra robotique... Mécanique... Certes, l’ambiance d’opéra est là, avec des décors majestueux et une mise en scène théâtrale, mais nous aurions aimé un peu plus de panache visuel, notamment dans les mouvements des musiciens. Dommage, car dans un jeu où l’immersion sensorielle est centrale, un petit supplément d’âme aurait renforcé le vertige scénique.

Ensuite, il faut noter un autre petit défaut qui aurait pu nous immerger un peu plus... Alors que Maestro met en avant les plus grandes œuvres du répertoire classique et pop-culture (de Mozart à Harry Potter), le rendu sonore, dans les esgourdes, reste super plat. Nous ne ressentons ni la spatialisation, ni l’effet de profondeur d’un orchestre live. Pas de sons différenciés selon l’emplacement des instruments, pas de violons à gauche ni de cuivres qui grondent derrière nous. Le tout est envoyé de manière frontale, uniforme, comme une piste stéréo bien propre, mais trop sage. Pour un jeu PSVR 2, pas de son 3D, c’est presque un contresens artistique. C’est vraiment dommage...

Côté gameplay, Maestro propose une idée géniale : devenir le chef d’orchestre avec nos mains, sans manette. Et là, la magie opère, c’est vraiment incroyable ! Grâce au suivi de main du PSVR 2, nous sculptons littéralement le son, traçons le tempo, lançons les crescendos avec style. C’est grisant, surtout quand la musique répond parfaitement à nos gestes. Et avec les PSVR 2 Sense, cela donne quoi ? Eh bien ce n’est pas folichon. Le suivi n’est pas toujours parfait, la précision laisse parfois à désirer, et certains enchaînements deviennent frustrants. Le fun cède alors sa place à l’agacement. Pour le coup, mieux vaut poser les manettes pour se laisser porter par le rythme avec nos propres mains.

