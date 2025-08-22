Halloween : les créateurs de Friday the 13th: The Game dévoilent leur nouveau jeu d'horreur

Gun Interactive et IllFonic ont déjà collaboré en 2017 pour accoucher de Friday the 13th: The Video Game, un jeu d'horreur multijoueur au gameplay asymétrique vraiment réussi, mais abandonné à cause de problèmes de droits. Si la franchise Vendredi 13 va enfin repartir de plus belle, les studios sont passés à autre chose. IllFonic a ainsi développé Predator: Hunting Grounds, Ghostbusters: Spirits Unleashed et Killer Klowns from Outer Space: The Game, mais il s'associe de nouveau à Gun Interactive pour concevoir un nouveau jeu d'horreur asymétrique, basé sur un slasher culte.

Un jeu d'horreur Halloween annoncé





Les studios ont dévoilé cette semaine Halloween, un nouveau survival-horror au gameplay asymétrique qui sera jouable en solo et en multijoueur. Le titre se basera évidemment sur le premier volet de la saga, nommé La Nuit des Masques chez nous et réalisé par John Carpenter, ce dernier sera d'ailleurs producteur exécutif du jeu. Voici une présentation du jeu Halloween :

C'est la nuit d'Halloween en 1978. Les familles sans méfiance de la paisible ville de Haddonfield se préparent à la fête, et le mal a fait son retour. Incarnez Michael Myers ou sauvez vos voisins en tant que héros d'Haddonfield dans Halloween, le jeu d'horreur asymétrique par excellence. Dans la peau de Michael, les joueurs revêtent le masque, deviennent le Bogeyman et traquent les habitants innocents avec une obsession sans relâche. Grâce à une panoplie de compétences cauchemardesques, Michael tire profit des ombres et de la furtivité pour satisfaire sa soif de sang. Haddonfield ne cèdera pas sans se battre pour autant. Les habitants terrifiés appelleront les autorités locales et se défendront même s'ils sont menacés, encourageant Michael à éviter de se faire repérer. Et pour la toute première fois, les fans du film transformateur original auront l'occasion d'assister aux événements troublants de « La Nuit des masques » à travers les yeux de Michael Myers dans un mode histoire autonome en solo. En tant que héros d'Haddonfield, c'est à vous de prévenir les habitants de la ville du mal en approche et de les aider à s'échapper avant de succomber à la poursuite sans relâche de Michael. Au cours de matchs multijoueurs 1v4 dynamiques et toujours différents, les joueurs héros doivent s'armer d'objets du quotidien, d'armes et de connaissances pour affronter un ennemi imprévisible et impossible à tuer. Convaincre les habitants de contacter la police entraînera des patrouilles du voisinage plus puissantes et minutieuses. Pour égaliser les chances, vous pouvez donner des ordres aux PNJ et les équiper d'armes pour être plus malins que la silhouette ou même la neutraliser, gagnant ainsi une précieuse opportunité de s'échapper. Ce jeu d'horreur sandbox immersif fonctionne avec Unreal Engine 5 pour offrir des systèmes de gameplay stimulants et dynamiques, des PNJ et des visuels réalistes, un éclairage digne du cinéma et des frayeurs sans fin pour vos amis et vous. Dans Halloween, l'horreur asymétrique est de retour.

Quand sortira le jeu Halloween ?





Halloween n'a pas encore de date de sortie précise. Il sera lancé en 2026 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S. En attendant, vous pouvez retrouver le film de John Carpenter en Blu-ray à 10,27 € sur Amazon.