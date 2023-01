Friday The 13th: Killer Puzzle offert sur Steam avant son retrait des boutiques en ligne

La semaine dernière, nous étions le vendredi 13 janvier, l'occasion peut-être de revisionner un bon slasher des années 80 ou de s'amuser sur un jeu vidéo tiré de la franchise Vendredi 13. Mais, vous le savez, les droits de cette licence sont compliqués à sécuriser, Friday the 13th: The Game d'IllFonic a été abandonné bien trop tôt et un autre jeu de la franchise va prochainement disparaître.

Blue Wizard Digital vient en effet d'annoncer qu'il va retirer Friday the 13th: Killer Puzzle des boutiques en ligne le 23 janvier prochain. Le titre ne sera plus disponible à l'achat sur Steam, le PlayStation Store, le Microsoft Store, l'eShop, l'App Store et le Google Play Store, mais les joueurs l'ayant déjà acheté pourront continuer d'en profiter, idem pour les DLC. Le studio ne le cache pas, il explique n'avoir pas réussi à renouveler la licence auprès des ayants droit.

Les développeurs veulent quand même faire profiter au maximum les joueurs, et Friday the 13th: Killer Puzzle est actuellement disponible gratuitement sur Steam, jusqu'au 23 janvier donc. Il suffit de le rajouter à votre bibliothèque pour pouvoir le lancer à l'avenir. Il s'agit pour rappel d'une déclinaison sous licence Vendredi 13 de Slayaway Camp, un jeu de réflexion en vue isométrique avec un serial killer devant éliminer les moniteurs d'un camp de vacances.

Jason Voorhees continue lui ses méfaits en films, vous pouvez retrouver la collection de huit longs-métrages Vendredi 13 à 57,97 € sur Amazon.