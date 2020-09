Friday The 13th: Killer Puzzle, Jason découpe aussi des moniteurs sur Xbox One

Blue Wizard Digital a développé Slayaway Camp, un jeu d'énigme en 3D avec une vue isométrique demandant d'éliminer des ennemis dans plusieurs niveaux. Le titre a été décliné en Friday the 13th: Killer Puzzle, basé sur les films Vendredi 13 avec Jason Voorhees, et il vient de débarquer cette semaine sur Xbox One.

Friday the 13th: Killer Puzzle reprend donc le principe des films Vendredi 13, le joueur incarne le tueur en série Jason Voorhees affublé de son célèbre masque de hockey, qui doit éliminer les moniteurs du camp de vacances, mais également d'autres personnages, en prenant en compte les pièges du décor et en un minimum d'action possible. Le titre a eu droit à une amusante petite bande-annonce, à découvrir ci-dessus.

Friday the 13th: Killer Puzzle est disponible dès maintenant sur Xbox One via le Microsoft Store au prix de 12,99 €, vous pouvez également le retrouver sur Switch, ainsi que sur PC, iOS et Android en version free-to-play. Le film Vendredi 13 est vendu 16 € à la Fnac.