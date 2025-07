Xbox Game Pass : les autres ajouts de juillet 2025 dévoilés, les nouveautés day one ne manqueront pas

Après un début juillet plutôt calme, les abonnés au PC/Xbox Game Pass vont avoir droit à pas mal de nouveautés pour le terminer. En effet, trois sorties en day one sont prévues, voire techniquement quatre côté console puisque la version 1.0 d'Abiotic Factor n'était jusqu'à présente disponible que sur Steam. Elle va d'ailleurs aussi débarquer dans le Catalogue des Jeux du PlayStation Plus, donc pas de jaloux. Il y aura donc Grounded 2, le dernier titre du prolifique Obsidian Entertainment, l'aventure à vélo Wheel World de Messhof et le Souls-like WUCHANG: Fallen Feathers de Leenzee Games. Autant dire que ce sera varié et les autres productions ne vont pas nous faire mentir. D'ailleurs, RoboCop: Rogue City est clairement là pour inciter les joueurs à ensuite s'intéresser à son extension standalone qui sortira le même jour, RoboCop: Rogue City - Unfinished Business.

Vous trouverez donc ci-dessous le programme pour la fin du mois. Pour ne pas changer, il y aura encore cette fois quelques départs le 31, dont l'un des derniers jeux de Capcom.

Disponible dès aujourd'hui

High On Life (Cloud, Console et PC) - Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard

High On Life fait son grand retour dans le Game Pass aujourd'hui ! L'humanité est menacée par un cartel extraterrestre qui veut l'utiliser comme drogue. À vous de jouer : formez une équipe improbable avec des armes aussi bavardes que charismatiques pour affronter Garmantuous et sa bande et sauver le monde !

Bientôt disponibles

RoboCop: Rogue City (Cloud, PC et Xbox Series X|S) - 17 juillet - Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard

Un nouveau venu débarque en ville, et avec lui, une vague de criminalité s'abat sur Old Detroit. Les rues sont en plein chaos : à vous de rétablir l'ordre dans cette aventure explosive à la première personne. Incarnez l'iconique RoboCop, mi-homme mi-machine et accomplissez vos directives principales : protéger les innocents et faire respecter la loi.

My Friendly Neighborhood (Cloud, Console et PC) - 17 juillet - Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Il se passe quelque chose d'étrange dans l'émission de marionnettes préférée des samedis matin ! Pendant des années, les personnages hauts en couleur de The Friendly Neighborhood ont amusé le monde entier avec leurs aventures loufoques et leurs messages éducatifs. Incarnez Gordon, un réparateur envoyé pour comprendre ce qui cloche dans ce programme devenu inquiétant. Affrontez des marionnettes et résolvez des énigmes dans ce jeu d'horreur et de survie.

Back to the Dawn (Cloud, Console et PC) - 18 juillet - Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Un RPG d'évasion carcérale captivant, mêlant crime, corruption et agendas secrets. Plongez dans une prison de haute sécurité où chaque détenu a un passé... et un plan. Il vous faudra survivre, enquêter et planifier votre évasion avant qu'il ne soit trop tard.

Abiotic Factor (Cloud, PC et Xbox Series X|S) - 22 juillet - Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Abiotic Factor est une expérience de survie et de fabrication pour un à six joueurs, au cœur d'un complexe de recherche souterrain. Pris entre une brèche paranormale, une opération militaire et le chaos venu de multiples dimensions, les plus grands esprits de la planète devront survivre face aux pires menaces de l'univers.

Wheel World (Cloud, PC et Xbox Series X|S) - 23 juillet - Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Disponible dès sa sortie dans le Game Pass. Vous incarnez Kat, une jeune cycliste avec une mission : sauver Wheel World de l'effondrement total. Explorez un monde ouvert spectaculaire, entre paysages à couper le souffle, secrets bien cachés et courses qui mettront vos talents à rude épreuve. Personnalisez votre vélo à l'infini, du modèle de vitesse élégant à la bête tout-terrain, vous roulez comme vous l'entendez !

WUCHANG: Fallen Feathers (Cloud, PC et Xbox Series X|S) - 24 juillet - Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Disponible dès sa sortie dans le Game Pass. WUCHANG: Fallen Feathers est un Action-RPG de type Souls-like, plongé dans les sombres derniers jours de la dynastie Ming. Incarnez Wuchang, une pirate guerrière frappée d'amnésie et d'une malédiction mortelle. Maîtrisez un système de combat brutal, développez vos compétences et levez le voile sur un monde ravagé par le chaos.

Grounded 2 (Game Preview) (Cloud, PC et Xbox Series X|S) - 29 juillet - Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Disponible dès sa sortie dans le Game Pass. Réduit à nouveau à la taille d'un insecte... mais le monde est bien plus vaste. Survivez dans un monde ouvert immense, en solo ou en coop avec vos amis. Fabriquez des armes, créez votre armure, construisez votre base et explorez le parc à dos de vos fidèles insectes de monte. Dévoilez des mystères cachés et affrontez des menaces inattendues. Mais une autre présence rôde... et elle ne vous a pas oublié.

Farming Simulator 25 (Cloud, Console et PC) - 1er août - Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard

Farming Simulator 25 vous invite à découvrir les joies de la vie à la ferme. Développez votre exploitation au bord de rivières sinueuses et d'anciens silos à grains en Amérique du Nord, au cœur des étangs d'Europe centrale, ou dans un paysage luxuriant d'Asie de l'Est bordé de rizières et d'une ville portuaire illuminée au néon. Que vous construisiez votre héritage seul·e ou en coopération multijoueur, c'est votre ferme, à vous de décider !

Avantages en jeu

Les membres du Game Pass Ultimate et du PC Game Pass peuvent profiter de contenus exclusifs en jeu. Les Avantages peuvent varier en fonction du jeu, de la région et de la période.

Fragpunk : Débloquez les Lancers et les skins d'armes (Cloud, Console et PC) - 30 juillet - Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Débloquez tous les Lancers actuels ainsi que le pack de skins d'armes Groovy Night Series, qui inclut cinq skins de niveau extrême (avec effets visuels du modèle, effets à l'élimination et animations de skin). Accédez dès le premier jour à chaque nouveau Lancer après sa sortie et bénéficiez du renouvellement du pack de skins extrêmes tous les 4 mois. Brisons les règles ensemble !

Asphalt Legends Unite : Pack cadeau exclusif du mois (Cloud, Console et PC) - 30 juillet - Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Débloquez la voiture Acura NSX GT3 Evo, 10 packs de cartes et 500 000 crédits pour améliorer votre collection et prendre la tête sur la piste ! Cet avantage nécessite le jeu Asphalt Legends Unite pour être utilisé.

Avantages Xbox Game Pass Ultimate

Encore plus d'avantages avec le Game Pass Ultimate ! Retrouvez vos bonus exclusifs dans la section Game Pass de votre console, de l'application PC ou de l'appli mobile. De nouveaux avantages sont ajoutés régulièrement !

Super Animal Royale : Pack bonus d'été - Disponible dès maintenant

Débloquez le pack d'avantages estivaux Xbox pour Super Animal Royale et imposez votre style en haut de la chaîne alimentaire cet été !

Apex Legends : Pack Prodigy Supercharge - Disponible dès maintenant

Rejoignez les jeux Apex et préparez-vous au combat grâce au Pack Prodigy Supercharge. Cette collection de contenus équipe certaines armes et Légendes avec des objets spéciaux.

Ce pack inclut : 2 skins de Légende (Fuse et Revenant), 2 skins d'arme (Volt SMG et Charge Rifle) et 2 bannières (Fuse et Revenant).

Ils nous quittent le 31 juillet

Les jeux suivants quitteront bientôt le Game Pass : c'est donc le moment idéal pour y jouer une dernière fois avant leur départ. N'oubliez pas que vous pouvez bénéficier d'une réduction réservée aux membres, allant jusqu'à 20 % sur l'achat de ces titres, pour continuer à en profiter même après leur retrait.