Xbox Game Pass : les autres ajouts de juin 2025 dévoilés avec de la stratégie à Azeroth et du football made in France

Alors que trois jeux de plus ont comme prévu fait leur arrivée ce mardi au sein du PC/Xbox Game Pass, Microsoft n'a pas attendu pour communiquer sur ce qui va suivre ces deux prochaines semaines. Sur ordinateur, la trilogie Warcraft remastérisée occupe forcément l'espace et nous retrouvons également un Call of Duty supplémentaire, même s'il n'est pas récent. La grande vedette, c'est évidemment Rematch, le jeu de foot de Sloclap sortant cette semaine. Vous noterez par ailleurs que Rise of the Tomb Raider va faire son retour, lui qui avait quitté le service le 15 décembre dernier.

Vous trouverez donc ci-dessous le programme pour cette fin juin et même le tout premier jour de juillet. Notez qu'il y aura encore cette fois 6 départs le 30 du mois.

Disponible aujourd’hui

FBC: Firebreak (Cloud, PC et Xbox Series X|S) - Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Disponible dès sa sortie dans le Game Pass. Un jeu de tir coopératif à la première personne, situé au cœur d’une agence fédérale mystérieuse, attaquée par des forces surnaturelles. Alors que le siège du quartier général dure depuis des années et atteint son paroxysme, seul Firebreak, l’unité la plus polyvalente du Bureau, dispose de l’équipement et du courage nécessaires pour plonger au cœur des crises les plus étranges du bâtiment, rétablir l’ordre, contenir le chaos et lutter pour reprendre le contrôle.

Crash Bandicoot 4: It’s About Time (Console et PC) - Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard

Plongez à toute vitesse dans une aventure à travers le temps et l’espace avec vos marsupiaux préférés. Neo Cortex et N. Tropy sont de retour, bien décidés à lancer une attaque massive non seulement sur cet univers, mais sur tout le multivers ! Crash et Coco doivent sauver la situation en réunissant les quatre Masques Quantiques et en défiant les lois de la réalité.

Lost in Random: The Eternal Die (Cloud, PC et Xbox Series X|S) - Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Disponible dès sa sortie dans le Game Pass. Lost in Random: The Eternal Die mêle action en temps réel, combats tactiques et mécaniques de dés basés sur le risque et la récompense, pour des affrontements intenses seconde après seconde. Découvrez une histoire originale et indépendante, en incarnant la Reine Aleksandra, ancienne grande souveraine de Random, en quête de vengeance et de rédemption.

Bientôt disponibles

Star Trucker (Xbox Series X|S) - 18 juin - Maintenant disponible dans le Game Pass Standard

Installez-vous dans votre bolide interstellaire façon poids lourd, transportez du fret, fouillez pour récupérer des ressources et échangez avec une galerie de routiers interstellaires hauts en couleur, dans ce road trip à l’américaine version espace !

Wildfrost (Console) - 18 juin - Maintenant disponible dans le Game Pass Standard

Affrontez les éléments dans Wildfrost, un jeu de stratégie roguelike basé sur la construction de deck ! Collectionnez et améliorez des cartes-compagnons prêtes à tenir tête à des vagues de Pengoons trompeusement mignons, de Gobblers et de terribles boss. Relevez les défis quotidiens et développez la ville de Snowdwell, pour débloquer de nouvelles cartes qui vous aideront à vaincre le gel éternel…

Rematch (Cloud, PC et Xbox Series X|S) - 19 juin - Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Disponible dès sa sortie dans le Game Pass ! Entrez sur le terrain dans Rematch, un jeu de football en vue à la troisième personne, en équipe, où chaque passe, chaque volée et chaque tacle compte. Conçu pour des matchs en ligne en 5c5, Rematch vous met aux commandes d’un seul joueur, sans hors-jeu, sans fautes et sans temps mort. Passez intelligemment, jouez avec intention et remportez la victoire ensemble.

Volcano Princess (Cloud, Console et PC) - 24 juin - Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Préparez la future monarque en découvrant ses passions, en l’entraînant au combat et en tissant des liens avec les citoyens qu’elle devra un jour protéger. Plongez dans une aventure RPG mêlée à une simulation de parentalité, où chaque décision affectera non seulement le destin de votre fille, mais aussi celui de tout un empire.

Against the Storm (Cloud et Console) - 26 juin - Game Pass Ultimate

Déjà disponible sur PC Xbox et bientôt jouable sur Xbox Series X|S et Xbox Cloud Gaming (bêta) ! Un city-builder dark fantasy où vous devez rebâtir la civilisation face à des pluies apocalyptiques. En tant que vice-roi de la Reine, menez humains, castors, lézards, renards et harpies à la reconquête de la nature sauvage, pour assurer l’avenir des derniers survivants de l’humanité.

Warcraft I: Remastered (PC) - 26 juin - Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Revivez la guerre fondatrice entre les Orcs et les Humains qui a bouleversé Azeroth. Défendez le royaume en tant que noble Alliance, ou tentez de le conquérir à la tête de la Horde assoiffée de sang, dans des campagnes palpitantes ou des escarmouches personnalisées. Warcraft I: Remastered propose des graphismes peints à la main modernisés, des batailles adaptées aux écrans modernes, une bande-son classique rééquilibrée, une interface revisitée, des contrôles améliorés et même des concept arts inédits de 1994 !

Warcraft II: Remastered (PC) - 26 juin - Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Prenez le commandement de votre propre flotte dans le deuxième opus de Warcraft, sorti en 1995 et désormais remastérisé avec des visuels flambant neufs et des contrôles modernisés ! La guerre entre orcs et humains fait rage sur les mers et le sort du monde repose entre les mains des plus grands stratèges de la Horde et de l’Alliance. Une seule chose est sûre : pour remporter cette guerre, il faudra faire preuve d’un courage et d’une ruse sans précédent.

Warcraft III: Reforged (PC) - 26 juin - Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Warcraft III: Reforged bénéficie d’une refonte graphique complète, de nouvelles fonctionnalités sociales et de matchmaking modernes et bien plus encore. Prenez le contrôle des Elfes de la nuit, des Morts-vivants, des Orcs et des Humains, revivez des batailles épiques, explorez des campagnes vastes, bâtissez vos armées et affrontez vos amis en multijoueur.

Call of Duty: WWII (Console et PC) - 30 juin - Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard

Call of Duty: WWII est une expérience intense qui redéfinit la Seconde Guerre mondiale. Débarquez en Normandie lors du D-Day et combattez à travers l’Europe dans les lieux les plus emblématiques de ce conflit monumental. Vivez le gameplay classique de Call of Duty, les liens de fraternité sur le champ de bataille et la brutalité d’un affrontement contre une puissance mondiale plongée dans la tyrannie.

Little Nightmares II (Cloud, Console et PC) - 1er juillet - Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard

Retournez dans un monde d’horreur fascinante avec Little Nightmares II, un jeu d’aventure et de suspense où vous incarnez Mono, un jeune garçon piégé dans un univers déformé par la transmission obsédante d’une tour lointaine. Aurez-vous le courage d’affronter ces nouvelles petites terreurs ?

Rise of the Tomb Raider (Cloud, Console et PC) - 1er juillet - Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard

De retour dans le catalogue du Game Pass ! Avec ses scènes d’action intenses et épiques dans des environnements aussi magnifiques qu’hostiles, Rise of the Tomb Raider vous embarque dans une aventure de survie cinématographique. Rejoignez Lara Croft pour sa toute première véritable expédition dans des tombeaux anciens.

Mises à jour et contenus additionnels

Fallout 76: Gone Fission - Disponible dès maintenant

Rendez-vous à Angler’s Rest pour entamer votre parcours de pêcheur. Combinez différents appâts et cannes pour attraper plus de trente nouveaux poissons et peut-être même ferrer une Légende locale. Profitez de vos prises durement gagnées en cuisinant de nouvelles recettes ou en exposant fièrement vos trophées dans votre C.A.M.P.

Minecraft: Chase the Skies - Disponible dès aujourd’hui

Vivez la joie de planer au-dessus de l’Overworld grâce au drop Chase the Skies de Minecraft ! Envolez-vous avec votre ghast joyeux, construisez toujours plus haut dans les nuages, attachez une caravane de chameaux, retrouvez vos amis grâce à la barre de localisation de joueur et bien plus encore. Les joueurs sur Bedrock Edition peuvent aussi profiter de vues à couper le souffle avec la plus grande mise à jour visuelle officielle de Minecraft : Vibrant Visuals.

Dead by Daylight: Five Nights at Freddy’s - Disponible dès aujourd’hui

Dead by Daylight: Five Nights at Freddy’s fait entrer Springtrap, autrefois connu sous le nom de William Afton, dans la Brume en tant que L’Animatronique. Ce nouveau tueur terrifiant, d’une efficacité brutale, propose des mécaniques de jeu uniques et trois atouts effrayants. Spécialiste de la surveillance à grande échelle, de la traque implacable et des jump-scares que vous adorez détester, Springtrap est prêt à vous glacer le sang.

Ils nous quittent le 30 juin

Les jeux suivants ne seront bientôt plus disponibles dans le Game Pass, c’est donc le moment idéal pour y jouer une dernière fois avant leur départ. N’oubliez pas d’utiliser votre remise réservée aux membres pour économiser jusqu’à 20 % sur l’achat de ces jeux et continuer à en profiter.