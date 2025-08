Overwatch 2 : une nouvelle collaboration avec NERF lancée en vidéo

À la belle époque du premier Overwatch, Blizzard s'était déjà associé à Hasbro pour créer des jouets NERF inspirés des armes de son hero shooter. Désormais, le jeu a bien évolué et les firmes dévoilent une nouvelle collaboration, un peu différente. Exit les jouets dans la vraie vie, place aux NERF dans Overwatch 2.

Voici tout ce qu'il faut savoir sur la collaboration Overwatch 2 x NERF :

Le plastique c'est cosmétique





On ne fait pas d’armes plus colorées et tape-à-l’œil que ça ! La collaboration Overwatch × NERF est pleine de modèles d’armes inspirés des blasters et équipements NERF les plus emblématiques. Cassidy est mis à l’honneur avec un modèle de personnage légendaire comprenant des visuels personnalisés, des effets sonores uniques, le blaster NERF Maverick et un ballon de football américain Vortex à lancer.

Il est rejoint par les Gelfire Pro de Tracer à obtenir, Genji qui manie à la fois un Slingerang et une batte Power Blast, ainsi que Mei qui fait (littéralement) monter la pression avec le classique Super Soaker XP 100. De plus, Hanzo peut utiliser un Big Bad Bow, Baptiste manie le Galactic Commander (le blaster le plus récent de la gamme Loadout de NERF) et Soldat : 76 voit sa précision subir un traitement plastique avec le N Series Pinpoint.

Chaque modèle NERF peut être équipé avec vos modèles de personnage existants. Peu importe le style de votre tenue, vos munitions de mousse seront de la partie !

Le mode C’est NERF ou rien





Ce n’est pas votre affrontement habituel. Celui-ci est aussi chaotique et enflammé qu’un combat dans le salon avec ses proches, avec tous les blasters, battes ou arcs qu’on a pu trouver dans le garage.

C’est NERF ou rien est un mode en chacun pour soi au rythme effréné dans lequel huit personnes débarquent, et la première à atteindre 20 éliminations gagne. Vous commencerez avec un personnage aléatoire (hormis Ange et Vital, qui ont préféré passer leur tour), et chaque élimination vous fera incarner un nouveau personnage. Certains d’entre eux viendront avec un nouveau modèle de blaster NERF à utiliser et maîtriser en combat. Vous n’arrivez pas à faire d’élimination ? Vous changerez de personnage après trois morts, alors pas d'inquiétude. Et les répétitions, c’est non ! Une fois que vous avez joué un personnage, vous ne le jouerez plus.

Les temps de recharge ? Quasiment envolés. Tout le monde profitera de 80 % de réduction des temps de recharge afin que l’action ne s’arrête jamais. Votre charge de la capacité ultime reste après votre mort, et si vous changez de personnage, vous commencerez avec 15 % de charge de capacité ultime déjà prête.

Les cartes ? Vous aurez une liste des meilleures cartes, avec Château Guillard, Petra, Kanezaka, Malevento, King’s Row, Hollywood, Dorado, Eichenwalde, Blizzard World et même Paris.

Prenez tout ça comme une épreuve de maîtrise des armes avec beaucoup plus de plastique, beaucoup moins de temps pour réfléchir et des balles en mousse NERF qui fusent de tous les côtés.

Le plein d’équipement avec les défis d’évènement





Dans cette collaboration, les batailles de balles en mousse octroient de vraies récompenses. Réussissez les défis d’évènement pour déverrouiller des récompenses à thème comme un tag, une icône, un porte-bonheur fléchette en mousse, ainsi que le modèle d’arme Gelfire Pro pour Tracer, en plus de 40 000 EXP de passe de combat. C’est NERF ou rien est le seul endroit où progresser dans l’évènement et obtenir les récompenses, alors si vous les voulez, plongez dans la mêlée et terminez ces défis.

Dégainez les nouveautés





Vous souhaitez compléter votre arsenal ? Achetez des lots cosmétiques à durée limitée lors de l’évènement, y compris l’intégralité des modèles d’armes. Emparez-vous du lot XXL NERF pour survivre au chaos avec tous les blasters à vos côtés.