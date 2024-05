Overwatch 2 va vite et parle allemand avec cette nouvelle collaboration, une Xbox Series X ultra collector à gagner !

Avec Overwatch 2, Blizzard Entertainment multiplie les collaborations. Cette semaine, c'est la marque de voitures de sport allemande Porsche qui s'invite dans le FPS compétitif free-to-play, avec surtout deux skins à acheter dans la boutique in-game, mais également des cosmétiques à débloquer gratuitement.

Comme déjà teasé, les joueurs peuvent acheter le lot D.Va Porsche, le Méca de l'Héroïne devient ici un Porsche Macan Turbo 100 % électrique avec « ses phares, ses suspensions hélicoïdales, ses étriers de freins et son intérieur de luxe ». Le lot inclut également l’entrée en scène Tour d’essai, la carte de visite Conduite nocturne, l’avatar Porsche et le tag Bel engin. De son côté, la skin de Pharah s'inspire du Taycan 100 % électrique, avec là encore ses phares épurés, ses jantes en alliage et ses vitres teintées. Un lot avec l'Héroïne rajoute la carte de visite Envolée de Porsche et tout cela est regroupé dans un lot XXL Porsche, disponible jusqu'au 3 juin prochain.

Enfin, un évènement gratuit est lancé dans Overwatch 2, avec des défis pour gagner 40 000 points d'EXP pour le Passe de Combat, des cartes de visite Porsche et Zéro à cent, ainsi que le tag Dérapage de Porsche. Attention, vous n'avez que jusqu'au 27 mai pour débloquer tout cela.

Pour marquer le coup, Microsoft, propriétaire de Blizzard, organise un concours sur X (ex-Twitter) afin de remporter une Xbox Series X personnalisée, arborant la skin du Porsche Macan Turbo de D.Va. Il suffit de suivre le compte @Xbox, de retweeter le message avec le hashtag #Overwatch2PorscheXboxSweepstakes et de croiser les doigts jusqu'au 10 juin prochain. Overwatch 2 est pour rappel disponible gratuitement sur PC, PlayStation, Xbox et Switch, vous pouvez retrouver des cartes PSN sur Amazon, Cdiscount et Fnac.