INSOLITE sur Final Fantasy VII Rebirth : une étonnante collaboration avec Porsche tente de nous vendre du rêve

L'attente des joueurs a enfin pris fin jeudi dernier avec le lancement de Final Fantasy VII Rebirth sur PS5. Pour l'occasion, Square Enix a diffusé une traditionnelle dernière bande-annonce et les principaux responsables du projet ont partagé quelques mots. Nous retrouvons désormais ces derniers, à savoir Tetsuya Nomura (directeur créatif), Yoshinori Kitase (producteur) et Naoki Hamaguchi (directeur) dans un étonnant court-métrage collaboratif dont nous pouvons clairement questionner l'intérêt en termes de dépenses marketing. En effet, c'est avec le célèbre constructeur automobile Porsche AG qu'a été créée cette vidéo de 5 minutes où les trois hommes évoquent les similitudes entre les deux sociétés tandis que des Porsche 911 de 1997 et 2024, années de sortie du FFVII original et donc de Rebirth, sillonnent les rues de Tokyo. Les fans de la marque apprécieront, même s'il n'y a rien d'extraordinaire.

En parallèle, une belle Porsche 911 a été personnalisée aux couleurs du jeu et est présente au Porsche Experience Center de Los Angeles où Naoki Hamaguchi, ainsi que plusieurs doubleurs de personnages en anglais ont été invités, à savoir Briana White (Aerith), Caleb Pierce (Zack), Suzie Yeung (Yuffie) et Max Mittlemen (Red XIII). Pour le coup, voir ces quelques photos de ce magnifique bolide customisé vend déjà bien plus de rêve. Le directeur de FFVII Rebirth aurait d'ailleurs bien voulu la conduire, mais il n'a malheureusement pas pu.

« Chez Porsche, nous tirons notre inspiration des rêveurs du monde entier désirant créer le changement. Peu de personnes peuvent prétendre incarner cet esprit pionnier aussi bien que les créateurs de FINAL FANTASY VII, qui ont redéfini le genre des RPG et ont entraîné l'art du jeu vidéo vers de nouveaux sommets. À l'orée de leur nouvelle sortie très attendue, Porsche salue les membres de l'équipe de développement de SQUARE ENIX et continue de tirer son inspiration de rêveurs comme eux. » – Deniz Keskin, directeur de la gestion de la marque et des partenariats chez Porsche AG. « Le développement de FINAL FANTASY VII REBIRTH a commencé, comme celui de FINAL FANTASY VII, par un rêve de créer un jeu qui deviendrait la référence en matière de storytelling pour la nouvelle génération de jeux. Avoir des rêves signifie surmonter de nombreux obstacles, mais c'est également l'occasion de créer de nouvelles possibilités. Cette volonté de réinventer et de remettre en question les normes établies, nous la partageons avec nos amis chez Porsche. » – Yoshinori Kitase, producteur (FINAL FANTASY VII REBIRTH), directeur (FINAL FANTASY VII)

