INSOLITE sur Final Fantasy VII : la web-série Le Coroner décortique la mort d’Aerith

Aranos30 Wrote: Mais vous êtes sérieux là ?! J'ai attendu des années le remake du 7 pour enfin découvrir un jeu de légende que je n'ai pas encore terminé et vous venez spoiler un twist du jeu avec un p***** de titre, c'est hallucinant, votre bêtise atteint des sommets, comme si vous partiez du principe que tout le monde y a déjà joué, ou pire encore, comme si vous vous en foutiez de gâcher la surprise des joueurs...

Je suis terriblement en colère, vous auriez pu trouver une autre façon plus intelligente d'aborder ce sujet là tout en gardant la surprise générale de l'histoire et, bien évidemment, en annonçant aux lecteurs qu'il s'agit d'un spoil !!!

Honte à vous !

pour leur défense , la mort d’Aerith c'est quand même l'une des mort les plus connu ,les plus discuté et les plus memeifier depuis plusieurs années que ce sois par blague,article,video,magasine et même bouquina tel point que même si tu n as jamais joué a FF7 la majorité du monde du gaming connaît cette scène