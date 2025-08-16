CINEMA : Kaamelott - Deuxième Volet Partie 1 part en quête de son public dans un premier teaser au casting chargé

KV2 se tape l'affiche





Même si vous ne suivez pas forcément l'actualité entourant la licence sur les réseaux sociaux, vous avez peut-être pu voir débarquer récemment dans votre salle de cinéma une première affiche pour Kaamelott - Deuxième Volet Partie 1 avec Arthur dans une tenue pour le moins atypique, allongé sur la Table Ronde avec une épée qui n'est pas Excalibur à ses côtés. Ce visuel avait été mis en ligne le 23 juillet, marquant le début d'une communication pour le moins timide, les deux photos dévoilées en décembre mises de côté. En effet, ne rien avoir vu de concret trois mois avant un lancement est assez rare même du côté de l'industrie cinématographique française. Évidemment, cette remarque est désormais du passé comme nous allons le voir.

Une double liste d'acteurs longue comme le bras et une date pour KV2 Partie 2





La semaine dernière, le teasing s'est poursuivi, cette fois avec la révélation du casting aussi bien pour le long-métrage toujours attendu le 22 octobre 2025, mais aussi pour sa suite désormais datée au 11 novembre 2026. Ce n'est pas le premier projet français à procéder ainsi, puisque Les Trois Mousquetaires : D'Artagnan et Milady avaient fait de même en 2023, sauf que contrairement à eux où deux équipes avaient filmé en parallèle, il s'agit ici d'un tournage unique qui s'est étalé sur huit mois comme l'a expliqué Alexandre Astier.

Nous suivrons donc plusieurs groupes de personnages qui vont être envoyés aux quatre coins du monde connu à l'époque afin de montrer leur courage. De plus, les deux films formeront un tout sans aucune ellipse entre les deux, ce qui devrait être d'autant plus appréciable lors des revisionnages.

Le deuxième volet de Kaamelott est le chapitre où Arthur envoie ses chevaliers — vétérans ou novices, compagnons de longue date ou recrues de l'année — à l'Aventure. Il s'agit donc d'un nombre colossal de personnages, regroupés en équipes, qui quittent la Table Ronde pour aller prouver leur valeur et leur courage aux quatre coins du monde. C'est un volet long, constitué de nombreuses histoires parallèles, qui mérite qu'on s'y attarde. Je n'aurais pas compressé tout ça en deux heures. Mais il s'agit bien d'un volet unique : une seule unité de temps claire, les mêmes mondes, les mêmes aventuriers... et surtout, un même tournage, de plus de huit mois. Il n'y a pas d'ellipse entre ces deux parties, et elles pourront, au bout du compte, être vues à la suite l'une de l'autre comme un seul grand film. Comme un gros bouquin coupé en deux, un long spectacle avec entracte. La saga a, pour ma part, commencé avec l'écriture du court-métrage Dies Iræ, en 2001. Bientôt 25 ans. Kaamelott reflète toujours ce que j'ai envie de raconter au moment où j'en écris une nouvelle page : à trente, à quarante, à cinquante ans aujourd'hui... Des histoires qui vont, qui viennent, qui disparaissent ou surgissent, comme les acteurs : ceux qui ne sont plus là, ceux qui y sont encore, ceux qui nous ont rejoints, ceux qui étaient partis un temps et qui reviennent... J'avoue que l'un de mes premiers plaisirs de metteur en scène est d'accueillir de nouveaux comédiens dans le monde de K, devenu pour certains une sorte d'institution. De jeunes actrices et acteurs, souvent un peu intimidés à l'idée de rejoindre les « historiques », et qui trouvent leur place parmi nous — peut-être pour longtemps, qui sait ? Ce qui compte, c'est de tenir l'écriture de Kaamelott en constante évolution, de l'adapter aux contraintes, bien naturelles, d'un projet qui s'inscrit dans la durée — sur des décennies, même. Et de considérer ces contraintes comme des coups de pouce du destin à l'auteur... Le Destin — allez, je lui mets une majuscule — est très présent dans la confection d'une saga. Sans doute parce qu'une saga est une vie à peine miniature. Il faut savoir l'écouter ! AA

Mais où est Perceval ?





Parmi les nombreux acteurs et actrices listés, un nom ô combien important est inexplicablement absent, celui de Franck Pitiot alias Perceval. Forcément, les rumeurs ont été bon train sur les réseaux, sans aucune preuve tangible, et ne sont donc pas à prendre en compte, même si ça n'a pas empêché de nombreux sites d'écrire n'importe quoi sur le sujet pour faire du clic. Coup de com, enjeu scénaristique ou raison plus personnelle ? Nous finirons bien par le savoir à l'avenir au détour d'une interview. Après tout, rien ne dit que tout le monde a été cité et il serait bête d'avoir ruiné d'éventuelles surprises.

Notons également le retour de Simon Astier incarnant Yvain, l'Orphelin de Carmélide, et le changement d'actrice pour Anna de Tintagel, la demi-sœur d'Arthur qui était jusqu'à présent jouée par Anouk Grinberg, ici remplacée par Virginie Ledoyen. Là encore, cela pose question. En attendant, place à une première bande-annonce !

À l'aventure, compagnons





C'est donc ce jeudi qu'un premier teaser a été posté, qui pose clairement le décor... ou plutôt les décors puisqu'ils seront nombreux et assez diversifiés, de quoi promettre une grande aventure. Nous n'allons pas forcément citer chaque personnage apparaissant, mais analyser les éléments les plus intéressants.

Premier constat, nous retrouvons autour de la nouvelle Table Ronde bien élargie le seigneur Bohort et à priori sur la droite son frère Lionel, tandis que le personnage à gauche qui semble tenir le rôle de scribe serait donc Casparzh, campé par Haroun. Le gros changement est que de nombreux spectateurs observent depuis des tribunes en hauteur, le nouveau lieu de réunion faisant fortement penser à une grange et pourrait être l'espèce de tour en bois vue de l'extérieur par la suite. L'accès semble donc être permis à tous ou du moins à une plus grande part de la population. Arthur va demander qui est volontaire pour partir à l'aventure, sans que nous en sachions la raison. Compte tenu de la quasi-unanimité des réponses positives à main levée, si elles sont bien liées à cette demande, la quête du Graal nous vient évidemment en tête et serait le plus logique puisque Horsa (le chanteur Sting) demandait à la fin de KV1 quand ils comptaient s'y mettre. Un irréductible n'est toutefois pas chaud pour s'y frotter, ce bon vieux Duc d'Aquitaine avec un Alain Chabat qui n'a jamais été aussi capillairement instable.

Si la première scène avec Léodagan et dame Séli à table prend sans doute place dans leur château de Carmélide, le père de Guenièvre est lui aussi présent à cette réunion et évidemment partant, ce sera toujours plus palpitant que le jardinage. Et en parlant de la reine, nous la retrouvons au plumard en bonne compagnie des jumelles du pêcheur Tumet et Aziliz, puisque Magali et Alexandra Saadoun seront de retour. Et pour continuer sur la famille du couple royal, Ygerne et Cryda de Tintagel vont également apparaître, nous faisant espérer quelques piques bien placées.

Comme déjà évoqué par le réalisateur, nous suivrons plusieurs groupes et certains sont donc clairement identifiables ici. Pour commencer, nous avons Karadoc avec le Tavernier pour qui il travaille (il faut bien rembourser sa dette), qui vont être accompagnés par la Dame du Lac et Kolaig (le prétendant de Guenièvre qui a bien vite lâché l'affaire). Autant dire que ça risque d'y aller fort côté répliques. Plusieurs autres membres du clan des Semi-Croustillants sont aussi présents aux alentours de la taverne qui a été reconstruite. Outre une forêt embrumée, leur périple va clairement les emmener loin au sud, en témoigne le passage avec la flûte.

L'autre quatuor bien mis en avant est constitué de membres plus jeunes, à savoir les filles de Karadoc que sont Mehgan et Mehben, Iagu et Gareth d'Orcanie. Leur périple va carrément les mener dans une étendue de glace où ils verront une aurore boréale et croiseront la route d'une mystérieuse personne uniquement vue de dos qu'ils menacent de leurs armes. Bien qu'il serait tentant de penser à Méléagant, qui apparaîtra dans les deux films, il n'a jusqu'à présent jamais changé de style vestimentaire. Peut-être est-ce tout simplement un personnage inédit, comme Vareznota jouée par Linh-Dan Pham, qui pourrait clairement passer pour une Inuite. À voir si ces jeunes héros ont vogué jusqu'au Groenland si tel est le cas. Ce qui est sûr, c'est que le tournage de ces scènes a eu lieu en Islande.

Un groupe de trois est également montré à côté de la Table Ronde, permettant de la voir sous un autre angle. Il est composé d'un certain Géran interprété par Moguiz, à priori accompagné de Lucan et Girflet. Nous revoyons par la suite deux d'entre eux en train de manger en plein champ, avec en plus Rostan et Trévor, ce dernier n'ayant pas l'air aussi jouasse que ses camarades. Le passage suivant avec Arthur prenant aussi place dans un décor similaire, voyagera-t-il avec eux ?

Plus intrigant, Merlin et Élias sont vus en présence d'un personnage qui a tout d'un autre enchanteur avec sa cape rouge et son bâton. En raison de son apparence, il se pourrait qu'il s'agisse de l'acteur Daniel Mesguich et donc de Conle le Fameux. Nous retrouvons aussi Ffraid, la nouvelle femme de Guethenoc, en robe bleue alors qu'elle fait un signe d'au revoir de la main, sans doute à ce dernier, soit un potentiel autre groupe à suivre puisque Roparzh n'est jamais bien loin.

Une scène de repas dans la pénombre introduit quant à elle Goffanan (Thomas VDB) et, compte tenu de la similitude du mobilier, pourrait être rattachée à la suivante avec Quarto, le nouveau venu Silas (Redouane Bougheraba) et Alzagar, qui a tout d'un hôte en étant en bout de table. Ce serait logique maintenant qu'il s'est fait une petite fortune en revendant Arthur. Mais serait-il possible qu'il s'agisse en fait d'Anna ? La colorimétrie de son plan est identique après tout. Il apparaît comme évident qu'elle fera office d'antagoniste et est accompagnée par une tout aussi inquiétante figure féminine qui pourrait être Ciar d'Orcanie, bien que nous ayons du mal à reconnaître Léa Pellin si tel est le cas.

Du côté de Lancelot, terminé l'armure en peau de dragon, désormais remplacée par des haillons et d'étranges sabots rappelant un satyre. Nous le voyons également au sommet de la tour de l'ancienne forteresse du roi Ban, justement face au supposé spectre de son père. En conclusion, nous retrouvons Arthur qui a encore replanté Excalibur dans le rocher et envoie promener les dieux, ce qui s'inscrit clairement dans la logique du personnage jusqu'à présent puisqu'il n'a justement pas voulu être l'instrument de leur vengeance en épargnant son ancien bras droit. Reste à voir à quel moment du film la scène se déroulera.

