CINEMA : Return to Silent Hill, une nouvelle bande-annonce déroutante dévoilée

Nous avons rendez-vous en tout début d'année prochaine, dans les salles obscures, pour découvrir Return to Silent Hill. 20 ans après le premier volet, le réalisateur français Christophe Gans est de retour derrière la caméra pour une adaptation du jeu vidéo le plus culte de la franchise : Silent Hill 2. Après un teaser cet été, nous avons enfin droit à la première bande-annonce officielle.

Retour à Silent Hill, 20 ans après





Cette bande-annonce de Return to Silent Hill reprend les grandes lignes du jeu de Konami. Après avoir reçu une lettre de sa femme Mary (Hannah Emily Anderson), pourtant décédée, James Sunderland (Jeremy Irvine) se rend dans la ville de Silent Hill pour tenter de la retrouver. Une ville désolée : Christophe Gans et son équipe ont été applaudis pour la direction artistique du Silent Hill de 2006, ils remettent ça - exactement de la même manière - pour Return to Silent Hill. Cependant, quelques plans ont de quoi intriguer les fans, notamment un flashback bien lumineux ou l'hôtel en feu.

Des personnages emblématiques... et des inconnus





La vidéo montre également les personnages secondaires de Return to Silent Hill. Pyramid Head (Robert Strange) est toujours aussi impressionnant avec son corps musculé surplombé d'un gros casque d'acier. Nous découvrons pour la première fois Pearse Egan en Eddie Dombrowski (sale et barbu) et Evie Templeton en Laura (visiblement en mauvaise santé). Un personnage semblant être Angela Orosco est bien montrée, mais sur IMDB, son nom a visiblement été changé pour les besoins du film. Les fans se demandent toujours qui sont Kaitlyn, Dara, Claudette et Cal.

Quand sortira Return to Silent Hill ?





Nous aurons la réponse dans quelques semaines. La date de sortie de Return to Silent Hill est fixée au 4 février 2026 au cinéma. En attendant, vous pouvez retrouver Silent Hill 2 Remake à 52,49 € chez Leclerc.