Alone in the Dark : un nouveau film annoncé, par un réalisateur détesté des joueurs

Depuis les années 90, les jeux vidéo sont régulièrement adaptés au cinéma. Les premières années furent douloureuses, avec notamment le Super Mario Bros. de 1993 et les Resident Evil de Paul W.S. Anderson. Ce dernier va d'ailleurs s'attaquer à The House of the Dead, déjà massacré sur grand écran par Uwe Boll. Le « cinéaste » allemand a également adapté d'autres franchises comme Alone in the Dark, BloodRayne, Far Cry ou encore Postal, mais après l'échec cuisant de la campagne de financement participatif de Postal 2, les joueurs pensaient enfin être débarrassés d'Uwe Boll. À tort.

Uwe Boll et Alone in the Dark, ça recommence





Histoire de commencer la semaine, The Hollywood Reporter annonce qu'Uwe Boll va réaliser un reboot d'Alone in the Dark, après avoir récupéré les droits d'adaptation auprès de THQ Nordic. Vaguement inspiré du survival horror culte de Frédérick Raynal, le premier volet mettait en scène Christian Slater et Tara Reid dans un film d'action/horreur peu convaincant. Une suite a même vu le jour en Direct to DVD, cette fois réalisée par Michael Roesch et Peter Scheerer, avec Rick Yune dans le rôle d'Edward Carnby (mais avec aussi Lance Henriksen et Danny Trejo au casting).

Enfin un film fidèle aux jeux ?





Si les joueurs n'ont évidemment aucun espoir de découvrir un bon film sur grand écran Uwe Boll tente quand même de brosser les fans de survival horror dans le sens du poil. Le réalisateur allemand déclare :

Nous allons capturer l'esprit et l'époque des jeux originaux et suivre l'histoire du nouveau jeu. Nous sommes impatients de relancer la franchise et de trouver notre nouvel Edward Carnby.

Un remake vidéoludique qui fait un bide





Pour rappel, Alone in the Dark a eu droit à un remake l'année dernière. Développé par Pieces Interactive, le titre proposait de découvrir David Harbour et Jody Comer dans les rôles d'Edward Carnby et Emily Hartwood. Malgré quelques bonnes idées ici et là, Alone in the Dark a été accueilli tièdement, avec des notes de 63/100 et 7,1/10 sur Metacritic. Les ventes ont été trop faibles et Pieces Interactive a fermé ses portes quelques mois après le lancement. Autant dire que la franchise n'est pas très porteuse... Mais Uwe Boll est réputé pour ses films réalisés avec peu de budget, lui permettant de rentrer dans ses frais, malgré les maigres succès commerciaux.

En attendant davantage d'information sur ce nouveau film d'Uwe Boll, vous pouvez retrouver Alone in the Dark Remake à 19,99 € sur Cdiscount.