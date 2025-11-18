BON PLAN : 200 € de réduction sur cette TV 4K LG !

Comme à chaque fois au mois de novembre, les revendeurs et boutiques en ligne cassent les prix de nombreux produits, même bien avant le Black Friday. Aujourd'hui, c'est Leclerc qui lance une grosse promotion sur la Smart TV 4K UHD QNED de LG, avec 200 € de réduction ! Cette offre est valable jusqu'au 22 novembre seulement.

Leclerc casse le prix de la TV LG QNED 4K AI Smart TV 50''





Habituellement affichée 599 €, la TV LG QNED 4K AI Smart TV 50'' est actuellement vendue 399 € chez Leclerc, soit une réduction de 33 %. Voici ce qu'il faut savoir sur cette TV :

Toute nouvelle palette de couleurs incroyablement riche Dynamic QNED.

Qualité d’image 4K, son visuel et surround amélioré du processeur alpha 7 4K AI de 8ème génération.

Nouveau bouton AI, commandes vocales, fonctions glisser-déposer sur la télécommande AI Magic Remote.

Profitez d’une mise à l’échelle supérieure 4K avec une résolution, une luminosité et une clarté améliorées.

Haute résolution sur un grand écran de TV ultra large. Technologie HD - 4K UHD ;

; Taille de l'écran (en pouces) - 50" ;

; Smart TV - Oui ;

Taux de rafraichissement - 50Hz Natif ;

HDR (High Dynamic Range) - HDR10 / HLG

Résolution native - 3840 x 2160 pixels ;

; Marque - LG ;

Format d'image - 16:9. TV LG QNED 4K AI Smart TV 50'' (126 cm) à 399 € chez Leclerc