BON PLAN : un forfait 5G 200 Go à moins de 10 euros chez Cdiscount Mobile
Une nouvelle offre intéressante est actuellement proposée par Cdiscount Mobile, qui ne ruinera pas les consommateurs de data.
Un troisième abonnement attractif
Après les offres proposant 150 à 300 Go de data en 5G, toujours disponibles, Cdiscount Mobile a rajouté ces derniers jours un forfait 200 Go pour 9,99 € par mois, sans engagement et utilisant évidemment le réseau Bouygues Telecom. C'est donc un bon entre deux si vous consommez juste un peu plus de données.
Vous trouverez ci-dessous les détails de ce forfait :
Internet : 200 Go en 5G
- Depuis la France Métropolitaine. Débit réduit au-delà.
Internet depuis EU/DOM : +34 Go en 4G
- 30 destinations en Europe (27 pays de l'UE + Islande, Liechtenstein, Norvège) et 8 destinations en Outre-mer.
Appels, SMS/MMS : illimités
- En France Métropolitaine et depuis l'UE/DOM.
Carte Sim : 1 € seulement
