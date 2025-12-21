BON PLAN : un forfait 5G 200 Go à moins de 10 euros chez Cdiscount Mobile

Un troisième abonnement attractif





Après les offres proposant 150 à 300 Go de data en 5G, toujours disponibles, Cdiscount Mobile a rajouté ces derniers jours un forfait 200 Go pour 9,99 € par mois, sans engagement et utilisant évidemment le réseau Bouygues Telecom. C'est donc un bon entre deux si vous consommez juste un peu plus de données.

Vous trouverez ci-dessous les détails de ce forfait :

Internet : 200 Go en 5G Depuis la France Métropolitaine. Débit réduit au-delà. Internet depuis EU/DOM : +34 Go en 4G 30 destinations en Europe (27 pays de l'UE + Islande, Liechtenstein, Norvège) et 8 destinations en Outre-mer. Appels, SMS/MMS : illimités En France Métropolitaine et depuis l'UE/DOM. Carte Sim : 1 € seulement Forfait mobile sans engagement Cdiscount Mobile à 9,99 € par mois