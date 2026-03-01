JCC Pokémon Pocket célèbre à sa manière les 30 ans avec des récompenses en abondance

De beaux cadeaux pour les 30 ans





Depuis quelques jours, les joueurs du Jeu de Cartes à Collectionner Pokémon Pocket peuvent découvrir l'extension Merveilles de Paldea, un booster à thème bien rempli avec ses 93 cartes de base mettant en scène le Pokédex de la 9G et certains de ses personnages. Lors du Pokémon Presents pour les 30 ans de la licence, The Pokémon Company a fait le tour de ses jeux mobiles et ce dernier n'y a pas échappé. En effet, une campagne anniversaire a été lancée. La vidéo servant à la promouvoir a au passage refait la promotion des dernières nouveautés en date, dont l'immersive de Pepper. Vous trouverez ci-dessous la version japonaise, puisque la française n'a pas été mise en ligne séparément, allez savoir pourquoi...

Un point sur les récompenses





Vous trouverez donc ci-dessous la liste des cadeaux qui peuvent être obtenus jusqu'au 27 juin 2026 à 7h59. Au programme, un ensemble d'accessoires des 30 ans, pas moins de 360 Sabliers Booster qui permettront d'ouvrir 30 paquets, ainsi que des packs Booster de Luxe ex (A4b), Méga-Ascension (B1) et Parade Onirique (B2). Il suffit de se connecter 30 jours au total pendant cette période pour tout recevoir, c'est donc faisable même si vous ne lancez pas l'application au quotidien.

Récompenses générales Terminer une mission : 120 Sabliers Booster.

Terminer 15 missions : 120 Sabliers Booster.

Terminer 30 missions : 120 Sabliers Booster. Récompenses de connexion Jour 1 : Tapis de jeu, Couverture et Arrière-Plan - 30 ans de Pokémon.

Jour 2 : Booster Parade Onirique x1.

Jour 3 : Booster Parade Onirique x1.

Jour 4 : Booster de Luxe ex x1.

Jour 5 : Booster Méga-Ascension (Méga-Braségali) x1.

Jour 6 : Protège-Carte - 30 ans de Pokémon.

Jour 7 : Pièce - 30 ans de Pokémon.

Jour 8 : Booster Méga-Ascension (Méga-Léviator) x1.

Jour 9 : Booster Parade Onirique x1.

Jour 10 : Booster Parade Onirique x1.

Jour 11 : Booster de Luxe ex x1.

Jour 12 : Poudre Éclat x3 000.

Jour 13 : Sabliers Miracle x24.

Jour 14 : Sabliers Échange x36.

Jour 15 : Booster de Luxe ex x1.

Jour 16 : Booster Parade Onirique x1.

Jour 17 : Booster Parade Onirique x1.

Jour 18 : Booster de Luxe ex x1.

Jour 19 : Poudre Éclat x3 000.

Jour 20 : Sabliers Miracle x24.

Jour 21 : Booster de Luxe ex x1.

Jour 22 : Booster Méga-Ascension (Méga-Altaria) x1.

Jour 23 : Booster Parade Onirique x1.

Jour 24 : Booster Parade Onirique x1.

Jour 25 : Booster de Luxe ex x1.

Jour 26 : Poudre Éclat x3 000.

Jour 27 : Sabliers Miracle x24.

Jour 28 : Sabliers Échange x36.

Jour 29 : Sabliers Miracle x24.

Jour 30 : Booster de Luxe ex x1.

JCC Pokémon Pocket est pour rappel disponible sur iOS (App Store) et Android (Google Play).