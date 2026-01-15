JCC Pokémon Pocket : la chasse au Professeur Chen est de nouveau ouverte !

Il est de retour, pour nous jouer un mauvais tour ?





Cela fait déjà presque un mois que le booster à thème Embrasement Écarlate du Jeu de Cartes à Collectionner Pokémon Pocket est disponible et en dehors des cartes les plus rares, bon nombre de joueurs en ont déjà largement fait le tour. C'est évidemment l'occasion de retourner compléter les précédents et nous n'allons pas nous en plaindre. Pour autant, DeNA a trouvé un bon moyen de meubler la fin du mois avant l'arrivée de la prochaine extension. Sauf si vous suivez les leaks (le datamining avait vendu la mèche depuis un moment), vous avez donc pu avoir la surprise en ouvrant l'application de voir le Booster de Luxe ex faire son retour ce jeudi matin.

Une disponibilité éphémère





En termes de contenu, rien de nouveau, mais compte tenu du nombre de cartes brillantes à obtenir pour compléter ce set et des variantes ☆☆ aussi belles que rares, nous n'allons clairement pas bouder ce retour. La fameuse carte Recherches Professorales et le Super Bonbon en Gold sont évidemment le Saint Graal des collectionneurs et joueurs voulant les exhiber lors des matchs. De plus, la quantité de Poudre Éclat obtenue à chaque ouverture est toujours bonne à prendre grâce aux doublons de Pokémon ex. Notez que les Points Booster n'ont pas bougé, de quoi faire grimper le compteur et espérer pouvoir s'offrir ce qui échappe à notre chance.

Quoi qu'il en soit, il n'y aura pas beaucoup de temps pour en profiter, puisqu'il ne sera possible d'en ouvrir des paquets que jusqu'au 29 janvier à 1h59. Oui, l'horaire est étonnant. Il va sans dire que quelques heures plus tard, nous devrions découvrir le set B2 en suivant la logique des sorties de l'an dernier. La notification en jeu précise qu'il reviendra encore à l'avenir, donc le FOMO reste minimal.

Par ailleurs, si vous aviez raté l'information, une mise à jour prévue pour après l'été prochain permettra de compter les cartes des précédentes extensions dans le Cartodex du Booster de Luxe ex et inversement.

JCC Pokémon Pocket est pour rappel disponible sur iOS (App Store) et Android (Google Play). Vous pouvez acheter des smartphones sur Amazon, Cdiscount et à la Fnac si jamais le vôtre ne permet pas de faire tourner l'application.