Xbox Game Pass : les autres ajouts de mars 2026 dévoilés, qui raviront les abonnés Premium

Si le début du mois de mars a été marqué par l'ajout de Cyberpunk 2077 dans le Game Pass, les prochaines semaines s'annoncent bien moins palpitantes pour les abonnés Ultimate, puisqu'il n'y a aucune sortie day one en vue à moins de jouer sur PC. Les membres Premium vont quant à eux pouvoir profiter de quelques ajouts sympathiques, dont South of Midnight et le GOTY Clair Obscur: Expedition 33. Enfin, la série Pixel Remaster va se poursuivre avec Final Fantasy IV en avril.

Pour une fois, les départs en fin de mois sont peu nombreux (uniquement deux) et assez anecdotiques.

Disponible dès aujourd'hui

DreamWorks Gabby's Dollhouse : Ready to Party (Cloud, Xbox Series X|S et PC) - 17 mars - Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

DreamWorks Gabby's Dollhouse: Ready to Party vous invite à plonger dans une aventure colorée et rythmée, aux côtés de Gabby et de ses amis. Explorez des pièces emblématiques, profitez de mini-jeux amusants et célébrez la créativité et l'esprit d'équipe dans une expérience festive pensée pour toute la famille.

Bientôt disponibles

South of Midnight (Cloud, Console, Appareil portable et PC) - 18 mars - Désormais disponible dans le Game Pass Premium

South of Midnight est un jeu d'action-aventure signé Compulsion Games. Explorez les légendes et affrontez des créatures mystérieuses du Deep South dans ce conte moderne, tout en apprenant à maîtriser un pouvoir ancestral pour surmonter les obstacles et affronter les blessures qui hantent votre ville natale.

The Alters (Cloud, Xbox Series X|S et PC) - 18 mars - Désormais disponible dans le Game Pass Premium

The Alters est un jeu de survie de science-fiction dans lequel vous incarnez Jan, échoué sur une planète hostile. Créez des versions alternatives de vous-même, façonnées par différents choix de vie, afin de survivre, collecter des ressources et faire face à des dilemmes moraux profonds. Votre passé devient votre équipage dans cette expérience unique.

Disco Elysium – The Final Cut (Cloud, Xbox Series X|S et PC) - 19 mars - Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

Disco Elysium – The Final Cut est un jeu de rôle révolutionnaire. Vous incarnez un détective doté d'un système de compétences unique, avec une ville entière à explorer et à façonner selon vos choix. Interrogez des personnages inoubliables, élucidez des meurtres ou acceptez des pots-de-vin. Devenez un héros… ou un véritable désastre humain.

Like a Dragon: Infinite Wealth (Cloud, Console, Appareil portable et PC) - 24 mars - Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

Deux héros hors du commun, Ichiban Kasuga et Kazuma Kiryu, sont réunis par le destin... ou peut-être par quelque chose de plus sombre. Parcourez le Japon et découvrez Hawaï dans une aventure RPG d'envergure qui traverse le Pacifique. Profitez d'un système de combat unique, dynamique et rapide, où l'environnement devient votre arme et où tout est permis.

Absolum (Cloud, Xbox Series X|S et PC) - 25 mars - Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

Absolum mêle un gameplay de beat'em up de haut niveau à des éléments modernes de roguelite, dans un univers superbement réalisé à la main. Partez pour une quête périlleuse afin de libérer le monde de Talamh de la tyrannie du Roi Soleil Azra et retrouvez toute l'essence des classiques fantasy de l'arcade.

Nova Roma (Game Preview) (PC) - 26 mars - Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Disponible dès sa sortie dans le Xbox Game Pass. Alors que l'Empire romain décline et sombre dans la décadence, vous guidez un groupe de citoyens en quête de nouvelles terres pour fonder Nova Roma. À partir d'un modeste village, construisez une cité prospère : érigez de grands temples pour apaiser les dieux, répondez aux besoins de votre population et bâtissez une société digne d'envie.

The Long Dark (Cloud, Console et PC) - 30 mars - Game Pass Ultimate, Game Pass Premium et PC Game Pass

The Long Dark est une expérience de survie contemplative axée sur l'exploration, qui met les joueurs solo au défi de compter uniquement sur eux-mêmes dans une vaste étendue glacée, à la suite d'une catastrophe géomagnétique. Pas de zombies ici : seulement vous, le froid et toute la rudesse de la nature.

Resident Evil 7: Biohazard (Cloud, Console et PC) - 31 mars - Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

Resident Evil 7: Biohazard marque un tournant majeur pour la série. Plongé dans une Amérique rurale oppressante, le jeu propose une expérience d'horreur en vue à la première personne, mêlant exploration, tension constante et confrontations terrifiantes, pour un retour aux sources de la licence.

Barbie Horse Trails (Cloud, Console, Appareil portable et PC) - 2 avril - Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

L'aventure vous attend dans Barbie Horse Trails, une expérience en monde ouvert située dans le magnifique Canterbury Trails Park. Parcourez des champs de fleurs sauvages au galop, prenez des photos, déterrez des trésors, débloquez des objets à collectionner et redonnez vie au parc aux côtés de votre fidèle cheval, Lucky.

Clair Obscur: Expedition 33 (Cloud, Xbox Series X|S, Portable et PC) - 2 avril - Désormais disponible dans le Game Pass Premium

Clair Obscur: Expedition 33 mêle stratégie au tour par tour et action en temps réel, dans un univers fantasy français inspiré de la Belle Époque. Après avoir remporté le titre de Jeu de l'année 2025, l'aventure s'enrichit avec la mise à jour Les Ébauches de Verso, qui ajoute de nouveaux défis et des fonctionnalités demandées par la communauté.

Final Fantasy IV (Cloud, Xbox Series X|S et PC) - 7 avril - Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

Plongez dans un RPG culte avec Final Fantasy IV. Le royaume de Baron attaque les nations voisines, et Cecil, chevalier noir, s'allie à Kain le dragoon, Rosa la mage blanche, Rydia l'invocatrice et bien d'autres pour s'opposer à cette menace.

Au cas où vous l'auriez manqué

Minishoot' Adventures (Console, Cloud, Appareil portable et PC) - 3 mars - Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

Envolez-vous dans un univers charmant, entièrement réalisé à la main et vivez une aventure mêlant exploration en monde ouvert et action nerveuse façon twin-stick shooter. Progressez depuis un monde extérieur lumineux jusqu'aux profondeurs de grottes mystérieuses, améliorez votre vaisseau et terrassez les boss des donjons pour sauver vos amis !

Mises à jour et contenus additionnels

VALORANT (PC et Console) - 18 mars - Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, Game Pass Essential, PC Game Pass

VALORANT accueille un nouvel Agent ! Les abonnés au Game Pass ont désormais accès à tous les agents grâce aux Avantages Game Pass. Miks, le nouveau Contrôleur croate, impose son style, rééquilibre les affrontements et maintient votre équipe au bon tempo grâce à un ensemble de compétences qui renforcent les alliés et perturbent les ennemis.

Sea of Thieves : Saison 19 (Console et PC) - 19 mars - Game Pass Ultimate, PC Game Pass

La Saison 19 de Sea of Thieves se déploie en trois actes, avec des affrontements PvP Hourglass améliorés, de nouveaux événements à durée limitée permettant de gagner et dépenser des Doubloons, ainsi que des batailles de factions à grande échelle impliquant plusieurs navires. De nouveaux éléments cosmétiques, succès et 100 niveaux de Renommée saisonnière viennent également enrichir l'expérience.

Avantages en jeu

Tom Clancy's The Division 2 (Console) - Disponible dès maintenant - Pack Secret Service usé par le combat

Équipez-vous et tenez votre position avec le pack Secret Service usé par le combat ! Ce pack comprend une tenue Secret Service, une emote de rareté rare et un skin d'arme exotique pour M4A1.

Skate. (Console, Game Pass Ultimate uniquement) - Disponible dès maintenant - Pack Supercharge

Faites votre entrée à San Vansterdam avec 30 nouveaux objets inclus dans le pack Supercharge et affirmez votre style sur la planche. Ce pack comprend : trois decks, deux jeux de trucks, deux jeux de roues, huit stickers, sept icônes et huit titres.

Ils nous quittent 31 mars

Les jeux suivants quitteront bientôt le Game Pass : c'est donc le moment idéal pour y jouer une dernière fois avant leur départ. N'oubliez pas que vous pouvez bénéficier d'une réduction réservée aux membres, allant jusqu'à 20 % sur l'achat de ces titres, pour continuer à en profiter même après leur retrait.