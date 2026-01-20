Xbox Game Pass : les autres ajouts de janvier 2026 dévoilés, dont l'un des derniers jeux d'Hideo Kojima

Après une première vague d'ajouts pour bien démarrer 2026, que nous réserve le Game Pass pour les deux semaines à venir ? Eh bien, comme nous le pensions, la déclinaison Pixel Remaster de Final Fantasy II succède au premier épisode et devrait donc être suivie par les quatre suivants lors des prochains arrivages. Le gros morceau du moment, c'est Death Stranding Director’s Cut, qui était sorti fin 2024 sur les consoles de Microsoft. Notons également la présence de l'assez récent NINJA GAIDEN: Ragebound, paru l'été dernier. En revanche, aucune sortie day one n'est au menu cette fois, bien que MIO: Memories in Orbit soit disponible depuis ce mardi.

Notons comme d'habitude des départs le 31 du mois, au nombre de sept, en plus des quelques nouveautés et autres mises à jour.

Disponible dès aujourd'hui

Resident Evil Village (Cloud, Console et PC) - Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

Resident Evil Village est le huitième épisode principal de la célèbre saga Resident Evil. L'histoire se déroule quelques années après Resident Evil 7 Biohazard : vous incarnez Ethan Winters, plongé dans un village européen glaçant où il devra lutter pour sa survie face à des ennemis impitoyables. Le danger et le mystère rôdent à chaque recoin.

MIO: Memories in Orbit (Cloud, Appareils portables, PC et Xbox Series X|S) - Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Disponible dès sa sortie dans le Game Pass. Explorez un metroidvania conçu avec soin, se déroulant dans un vaste monde en décomposition, repris par la nature et les machines. Incarnez Mio, un androïde agile explorant des environnements labyrinthiques, affrontant des machines rebelles et découvrant des souvenirs perdus dans une aventure riche en atmosphère, mystères et secrets.

Bientôt disponibles

Death Stranding Director's Cut (Cloud, PC et Xbox Series X|S) - 21 janvier - Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

La version Director's Cut de Death Stranding signée Kojima Productions arrive dans le Xbox Game Pass ! Incarnez Sam Porter Bridges dans une mission pour redonner espoir à l'humanité. Êtes-vous prêt à réunir les mondes divisés... une fois de plus ?

RoadCraft (PC) - 21 janvier - Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

À la suite de catastrophes naturelles, RoadCraft vous confie la mission de reconstruire ce qui a été détruit. Prenez le contrôle d'une flotte de plus de 40 véhicules de chantier réalistes pour dégager les débris, réparer routes et ponts, et restaurer les infrastructures essentielles. Relevez des défis réalistes en solo ou en coop, dans de vastes environnements dynamiques et physiques, marqués par la destruction et la reconstruction.

NINJA GAIDEN: Ragebound (Cloud, PC et Xbox Series X|S) - 21 janvier - Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

Un tout nouvel épisode à défilement horizontal de la série Ninja Gaiden, développé par l'équipe derrière Blasphemous. Ragebound réinvente la saga de plateforme culte avec une aventure spectaculaire, nerveuse et exigeante, digne des plus grands ninjas.

The Talos Principle 2 (PC et Xbox Series X|S) - 27 janvier - Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

Une expérience de réflexion à la première personne qui pousse encore plus loin les thèmes philosophiques et les mondes somptueux du premier jeu. Né dans un monde où l'humanité biologique a disparu, mais où la culture humaine perdure dans une cité de robots, plongez dans une aventure captivante autour d'une mégastructure mystérieuse aux pouvoirs colossaux.

Anno: Mutationem (Cloud, PC et Console) - 28 janvier - Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

Bienvenue dans le monde cyberpunk de Anno: Mutationem, où 2D et 3D s'entremêlent sous un néon éclatant. Incarnez Ann, une louve solitaire experte en combat, lancée dans une quête personnelle au cœur d'une métropole gigantesque, remplie de méga-corporations douteuses, de groupes mystérieux et de créatures indescriptibles.

Drop Duchy (Cloud, PC et Console) - 28 janvier - Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

Construisez votre duché, bloc après bloc, dans ce rogue-lite hybride rafraîchissant. Utilisez des mécaniques d'empilement pour collecter des ressources, recruter des troupes et mener vos armées contre des ennemis belliqueux. Chaque bloc façonne votre royaume et trace votre route vers la victoire ! L'Édition Complète inclut tous les contenus additionnels.

MySims: Cozy Bundle (PC) - 29 janvier - Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Faites-vous de nouveaux amis et partez pour des aventures pleines de créativité dans cette compilation rétro réunissant deux jeux cultes de la série MySims. Utilisez votre imagination pour reconstruire une ville dans MySims, puis aidez un royaume magique à s'épanouir dans MySims Kingdom. Des histoires à découvrir, des lieux à explorer et une galerie de personnages hauts en couleur vous y attendent !

Warhammer 40,000: Space Marine II (Cloud, PC et Xbox Series X|S) - 29 janvier - Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

L'art que vous pratiquez, c'est celui de la mort. Anéantissez les hordes de Tyranides en incarnant le légendaire Space Marine Demetrian Titus dans une campagne spectaculaire, jouable en solo ou en coop à trois. Sauvez l'Imperium et forgez votre propre Space Marine dans des modes PvE et PvP brutaux, avec six classes jouables à maîtriser.

Indika (Cloud, PC et Xbox Series X|S) - 2 février - Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Plongez dans une aventure narrative se déroulant dans une Russie alternative du XIXe siècle. Vous incarnez Indika, une jeune nonne en quête de sens à travers un voyage surréaliste mêlant humour noir, foi, morale et autorité religieuse. Entre exploration, énigmes légères, instants d'action et séquences rétro, vivez une expérience unique où la protagoniste partage un lien étrange... avec le diable lui-même.

Final Fantasy II (Cloud, PC et Xbox Series X|S) - 3 février - Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

Découvrez une version 2D revisitée du deuxième opus de la saga légendaire Final Fantasy. L'épopée commence avec quatre jeunes orphelins, pris dans la guerre opposant l'Empire palamécien et l'armée rebelle. Au fil de leur voyage, ils croiseront le mage blanc Minwu, le prince Gordon de Kashuan, Leila la pirate et bien d'autres compagnons. Préparez-vous à une aventure épique, pleine de destins entrelacés et de rebondissements tragiques.

Au cas où vous l'auriez manqué

Quarantine Zone: The Last Check (PC) - Disponible dès aujourd'hui - Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Prenez le contrôle d'un poste de contrôle au cœur d'une ville en pleine chute. Filtrez les survivants, gérez des ressources limitées et tenez les morts-vivants à distance. Chaque décision compte, une seule erreur pourrait laisser la peste s'étendre au-delà de vos murs.

Mises à jour et contenus additionnels

The Sims 25th Birthday Bundle (PC) - 22 janvier - Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Fêtez les 25 ans de The Sims avec EA Play sur PC Xbox ! Ce mois-ci, plongez dans le chaos classique avec les rééditions de The Sims et The Sims 2, disponibles le 22 janvier via EA Play. Et pour prolonger l'ambiance cocooning, MySims: Cozy Bundle rejoindra The Play List le 29 janvier.

Grounded 2 – Mise à jour Garden (Cloud, PC et Console) - 27 janvier - Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Partez à la découverte du nouveau biome Communautaire Garden dans la mise à jour The Toxic Tangle, remplie de chemins cachés, de treilles entremêlées et de cavernes terreuses. Affrontez de nouvelles créatures, fabriquez de l'équipement de niveau III et prenez le volant du Ladybug Buggy équipé de son canon à eau pour relever les nouveaux défis du jardin !

Dead by Daylight - DLC Stranger Things - 27 janvier

Les combats livrés, la douleur endurée... tout mène à lui. Stranger Things fait son grand retour dans Dead by Daylight : Vecna, Dustin et Eleven pénètrent de nouveau dans la Brume !

Sea of Thieves - Saison 18, Acte 2 (Cloud, PC et Console) - 22 janvier - Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

Les Compagnies commerciales appellent tous les Émissaires à piller la Forteresse des Sables Fondus et à récupérer les trésors enfermés dans ses coffres ! Pendant l'évènement, celles et ceux qui atteindront le rang d'Émissaire 5 pourront accepter une quête spéciale pour réveiller cette forteresse enflammée. Alors, quel pavillon choisirez-vous d'arborer ?

Ils nous quittent le 31 janvier

Les jeux suivants quitteront bientôt le Game Pass : c'est donc le moment idéal pour y jouer une dernière fois avant leur départ. N'oubliez pas que vous pouvez bénéficier d'une réduction réservée aux membres, allant jusqu'à 20 % sur l'achat de ces titres, pour continuer à en profiter même après leur retrait.