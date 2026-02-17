Xbox Game Pass : les autres ajouts de février 2026 dévoilés, avec les dernières aventures de Geralt et Henry

Après un début de mois déjà bien chargé en ajouts, les deux prochaines semaines n'en seront pas moins intéressantes du côté des ajouts au Game Pass, surtout si vous aimez les univers médiévaux. En effet, l'incontournable The Witcher 3: Wild Hunt (en attendant la suite avec Ciri) et Kingdom Come: Deliverance II sont au programme, ce dernier faisant suite à l'ajout il y a quelques jours du premier épisode. Quant à Final Fantasy III, il va donc venir rejoindre les deux précédents au format Pixel Remaster, comme chaque début de mois. Il y aura également une sortie en day one, Dice A Million, mais uniquement destinée aux joueurs PC.

Comme d'habitude, il y aura quelques départs à la fin du mois, le samedi 28. Vous noterez également qu'il y a eu deux ajouts précédemment non annoncés depuis la dernière fois, à savoir Diablo II: Resurrected et Aerial_Knight's DropShot.

Disponible dès aujourd'hui

Aerial_Knight's DropShot (Cloud, Xbox Series X|S, Console portable et PC) - 17 février - Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Disponible dès le jour de sa sortie avec le Xbox Game Pass ! Aerial_Knight's DropShot est un FPS stylisé et survolté mêlant tir et course, dans lequel vous incarnez Smoke Wallace. Enfant, il a été mordu par un dragon radioactif, ce qui a rendu sa peau violette et lui a donné le pouvoir de tirer des balles du bout des doigts. Affrontez vos rivaux à toute vitesse, combattez des dragons, visez juste et assurez le spectacle à chaque atterrissage.

Avatar: Frontiers of Pandora (Cloud, Xbox Series X|S, Console portable et PC) - 17 février - Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Avatar: Frontiers of Pandora est un jeu d'action-aventure à la première personne se déroulant dans la Frontière occidentale, une région inédite de Pandora. Vous incarnez un Na'vi enlevé, entraîné et façonné par la corporation militariste humaine RDA pour servir ses intérêts. Quinze ans plus tard, vous êtes libre, mais vous vous sentez étranger sur votre propre terre natale. Reconnectez-vous à votre héritage perdu, découvrez ce que signifie réellement être Na'vi et unissez-vous aux autres clans pour protéger Pandora de la RDA. Profitez également de la nouvelle mise à jour ajoutant une vue à la troisième personne pour redécouvrir Pandora sous un tout nouvel angle.

Avowed (Cloud, Xbox Series X|S et PC) - 17 février - Désormais disponible dans le Game Pass Premium

Une année de mises à jour s'achève avec l'ajout de nouvelles races jouables, d'un mode New Game+, d'un mode Photo, d'options de jeu personnalisées, d'un nouveau type d'arme (le bâton long) ainsi que de nombreux correctifs et améliorations de gameplay. C'est le moment idéal pour débuter votre aventure ou retourner explorer les Terres Vivantes.

Bientôt disponibles

Death Howl (Cloud, Xbox Series X|S, Console portable et PC) - 19 février - Game Pass Ultimate, Premium, PC Game Pass

Déjà disponible sur PC dans le Game Pass, partez à la découverte d'un monde spirituel empreint de tristesse dans ce deck builder inspiré des soulslike. Créez vos cartes et obtenez de puissants totems pour vaincre les esprits tourmentés qui rôdent dans ces terres mystiques. Découvrez l'histoire d'une mère endeuillée, prête à tout pour défier la mort et ramener son fils.

EA Sports College Football 26 (Cloud et Xbox Series X|S) - 19 février - Game Pass Ultimate

EA Sports College Football 26 rejoint The Play List. Portez fièrement vos couleurs parmi 136 universités de la FBS (Football Bowl Subdivision), avec plus de 300 entraîneurs authentiques, 2 700 nouvelles actions et 10 000 joueurs universitaires aux compétences améliorées. Les membres Ultimate peuvent jouer dès maintenant avec EA Play, obtenir un Supercharge Pack du 19 février au 20 mars et bénéficier de 10 % de réduction sur les achats numériques EA.

The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition (Cloud et Console) - 19 février - Game Pass Ultimate, Premium

Partez à l'aventure dans un vaste monde ouvert de dark fantasy dans la peau du sorceleur Geralt de Riv, lancé dans une quête épique pour retrouver sa fille, l'Enfant de la Prophétie, Ciri. Explorez un récit à embranchements où chaque choix a des conséquences, à travers des régions variées, et profitez de tout le contenu de The Witcher 3 grâce à cette Complete Edition.

TCG Card Shop Simulator (Game Preview) (Cloud, Xbox Series X|S, Console portable et PC) - 24 février - Game Pass Ultimate, Premium, PC Game Pass

Ouvrez et gérez votre propre boutique de jeux. Approvisionnez vos rayons avec les derniers boosters ou ouvrez-les pour enrichir votre collection personnelle. Fixez vos prix, recrutez du personnel, organisez des évènements et développez votre magasin de cartes.

Dice A Million (PC) - 25 février - Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Disponible dès sa sortie dans le Game Pass. Avez-vous déjà tenté d'obtenir 1 000 000 avec un lancer de dés ? Non ? Constituez le bon sac de dés et vous pourriez bien réussir. La chance est entre vos mains, équipées d'anneaux puissants et riches de nombreux tours cachés dans votre manche.

Towerborne (Version complète) (Console, Console portable et PC) - 26 février - Game Pass Ultimate, Premium, PC Game Pass

Towerborne quitte l'accès anticipé pour sortir en version complète le 26 février. La version complète enrichit l'histoire avec de nouveaux chapitres, des zones inédites, davantage d'ennemis et un système de progression enrichi, avec un équilibrage repensé pour s'adapter aux différents styles de jeu. Les récompenses cosmétiques s'obtiennent désormais en jouant, accompagnées de nombreuses améliorations et optimisations. Le lancement inclut également un mode hors ligne et un mode coop en ligne optionnel.

Final Fantasy III (Cloud, Xbox Series X|S et PC) - 3 mars - Game Pass Ultimate, Premium, PC Game Pass

Alors que le pouvoir de la lumière est presque éclipsé par les ténèbres, seuls les quatre élus des cristaux peuvent sauver le monde.

Kingdom Come: Deliverance II (Cloud, Xbox Series X|S et PC) - 3 mars - Game Pass Ultimate, Premium, PC Game Pass

Kingdom Come: Deliverance II est un RPG d'action immersif se déroulant au cœur du chaos d'une guerre civile dans la Bohême du XVe siècle. Vous incarnez Henry de Skalitz, un homme ordinaire amené à accomplir des actes extraordinaires, pris dans un récit intense de vengeance, de trahison et de découverte alors qu'il entame un voyage épique.

Au cas où vous l'auriez manqué

Menace (Game Preview) (PC) - 5 février - Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Prenez le commandement d'une force d'intervention composée de marines, de mercenaires et de criminels dans le système anarchique de Wayback, coupé des Mondes du Noyau. Unissez les différentes factions pour faire face à une menace inconnue. Déployez chars, marcheurs et infanterie parmi un vaste arsenal d'équipements, entraînez vos troupes, planifiez vos opérations et livrez des batailles tactiques intenses.

Diablo II: Resurrected (Console et PC) - 11 février - Game Pass Ultimate, Premium, PC Game Pass

Découvrez les dernières mises à jour de Diablo II: Resurrected ! Profitez dès maintenant de l'expérience Diablo II dans sa version définitive disponible dans le Xbox Game Pass, incluant les versions remastérisées de Diablo II, de son extension Lord of Destruction et bien plus.

High on Life 2 (Cloud, Xbox Series X|S et PC) - 13 février - Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Une conspiration intergalactique menace le destin de l'humanité ! Faites équipe avec une galerie d'armes extraterrestres parlantes et tirez, tranchez et glissez à travers des environnements exotiques aux quatre coins de la galaxie pour éliminer les ennemis et sauver votre espèce préférée : les humains.

Mises à jour et contenus additionnels

Overwatch - Saison 1 : Conquête (Console et PC) - 10 février - Game Pass Ultimate, PC Game Pass

La Saison 1 : Conquête marque le coup d'envoi du prochain grand chapitre d'Overwatch, avec l'arrivée simultanée de cinq nouveaux héros aux styles de jeu inédits et d'un évènement Conquête centré sur les factions. Choisissez votre camp alors qu'Overwatch et Talon s'affrontent, avec un gameplay en constante évolution et une narration qui façonnera l'avenir.

Avantages en jeu

Microsoft Mahjong (PC) - 24 février - Game Pass Ultimate, Premium, Essential, PC Game Pass

Affûtez votre concentration avec Microsoft Mahjong ! Plongez dans une ambiance apaisante, rythmée par des sons relaxants et des décors paisibles, en associant les tuiles pour vider le plateau. Augmentez la difficulté, relevez les défis quotidiens et progressez vers de nouveaux succès pour affiner votre maîtrise. Accordez-vous un moment de détente et rechargez vos batteries avec Mahjong.

Ils nous quittent 28 février

Les jeux suivants quitteront bientôt le Game Pass : c'est donc le moment idéal pour y jouer une dernière fois avant leur départ. N'oubliez pas que vous pouvez bénéficier d'une réduction réservée aux membres, allant jusqu'à 20 % sur l'achat de ces titres, pour continuer à en profiter même après leur retrait.