Comparatif des meilleures TV 4K : quel modèle choisir en 2026 ?

Le marché des téléviseurs n'a jamais été aussi compétitif. Entre l'OLED qui sublime les noirs, le QD-OLED qui explose les records de luminosité et le Mini-LED qui offre un rapport performance / prix imbattable, il est parfois difficile de s'y retrouver. Que vous recherchiez un modèle pour regarder vos films ou plutôt pour jouer, trouver l'écran idéal demande de l'attention.

Voici une sélection parmi les meilleures TV 4K actuelles, classées par usage et technologie, pour vous aider à faire le bon choix.

1. LG OLED G4 : la nouvelle référence absolue de l’OLED

Considérée comme la référence absolue en OLED, la série G4 de LG utilise la technologie MLA (Micro Lens Array) pour améliorer la luminosité, point faible historique de l'OLED.

➡️ Points forts : noirs infinis, processeur Alpha 11 ultra-puissant et design ultra-fin pour une fixation murale parfaite.

➡️ Usage idéal : cinéma et gaming (4 ports HDMI 2.1, 144Hz).

2. Samsung TQ65S95D : le champion du QD-OLED

Samsung frappe fort avec ce modèle qui combine la profondeur de l'OLED et l'éclat des couleurs des Quantum Dots. Sa particularité : un revêtement mat antireflet bluffant.

➡️ Points forts : luminosité record pour de l'OLED et absence totale de reflets, même en plein jour.

➡️ Usage idéal : salons très lumineux.

3. Sony Bravia 9 (Mini-LED) : le réalisme avant tout

Sony délaisse ici l'OLED pour proposer un Mini-LED extrêmement sophistiqué. Grâce à un contrôle très précis du rétroéclairage, il s'approche des noirs de l'OLED tout en étant beaucoup plus lumineux.

➡️ Points forts : traitement d'image XR Processor inégalé et rendu HDR saisissant.

➡️ Usage idéal : contenus HDR exigeants et fidélité colorimétrique "Master Monitor".

4. Hisense U8N : le rapport performance / prix

Si vous cherchez une technologie Mini-LED de pointe sans dépasser un certain budget, Hisense est devenu l'alternative incontournable aux géants coréens et japonais.

➡️ Points forts : pic de luminosité impressionnant et compatibilité avec tous les formats (Dolby Vision IQ, HDR10+).

➡️ Usage idéal : polyvalence (sport, jeux, séries) à prix maîtrisé.

Le choix spécifique pour les gamers

Pour accompagner une console de nouvelle génération, le modèle LG OLED C4 reste le choix le plus équilibré. Plus abordable que la série G4, il conserve toutes les fonctionnalités essentielles :

Temps de réponse quasi instantané (0,1 ms) ;

Compatibilité G-Sync et FreeSync Premium ;

Interface "Game Dashboard" pour ajuster vos réglages en temps réel.

Bien choisir selon son budget

Si les modèles haut de gamme dépassent souvent les 1 500 €, on trouve aujourd'hui d'excellents compromis aux alentours de 800 € qui intègrent les fonctionnalités essentielles pour le grand public.

> Conseil : ne négligez pas la taille. Avec la définition 4K, le recul nécessaire a considérablement diminué. Un 55 pouces est aujourd'hui le standard minimum, tandis que le 65 pouces devient la norme pour une immersion réelle.

➡️ Pour vous aider à filtrer les centaines de références disponibles, vous pouvez consulter une sélection mise à jour des meilleures TV 4K afin de comparer les prix en temps réel.