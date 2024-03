Test Sihoo Doro S300 : le fauteuil ergonomique qui défie la gravité !

Si vous devez passer un temps certain assis devant vos écrans ou pour différentes tâches, vous aurez besoin d’un bon siège capable d’être à la fois confortable, mais aussi de soutenir la posture.

Les sièges ergonomiques sont légion sur le marché, mais la qualité est très variable d’une marque à l’autre et dépend de nombreux facteurs : usage, matériaux, réglages possibles…



Pour une utilisation occasionnelle, un siège d’entrée de gamme pourra être suffisant, mais pour un usage plus soutenu, mieux vaudra monter en gamme et miser sur une qualité supérieure, votre dos vous en remerciera !

Le siège ergonomique Sihoo Doro S300 vise ce confort proposé un cran au-dessus des offres classiques en misant sur la qualité de ses matériaux et sur une vaste combinaison de réglages afin d’adopter la meilleure posture en toute occasion.

Mais ce n’est pas tout puisque le siège de Sihoo utilise un système d’amortisseurs et de lames en fibre de verre pour assurer un mouvement du dossier tout en douceur, donnant une impression de flotter en apesanteur.

Avant de s’y intéresser, il faut d’abord réceptionner un imposant colis de près de 35 kg comprenant tous les éléments du siège à monter soi-même. J’en vois déjà souffler à l’idée de devoir se prendre la tête pour suivre une notice compliquée et en petits caractères.

En réalité, le montage est très simple et la notice est en français. Tout est fourni, des vis à l’outil en passant par des gants pour éviter de se couper sur le métal des branches du pied et de laisser des traces de doigt sur les parties métalliques.

Assemblez le pied, vissez les accoudoirs puis les fixations entre l’assise et le dossier avant de poser le tout sur la cartouche de gaz et c’est fini ! Comptez 20 minutes en tout.

On a connu plus long et pénible et si c’est aussi simple, c’est en fait que l’essentiel des éléments est déjà pré-installé et qu’il n’y a plus qu’à assembler les plus gros éléments entre eux. Il n'y a pas moyen non plus de se tromper de sens ou de monter de travers, tout coulisse, s'emboîte et se visse de façon compréhensible et intuitive. Bon point.

Lors du montage, on peut déjà s'apercevoir que ce ne sera pas un siège comme les autres. Les lourds éléments métalliques, le boîtier des commandes et les gros ressorts annoncent un fauteuil ergonomique certes assez lourd (26,2 kg), mais surtout largement pourvu de systèmes de renforts et d'amortisseurs.