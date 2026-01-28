Bêta Fermée Spellcasters Chronicles : 10 clés à gagner dès maintenant et tout sur l’Accès Anticipé.

Spellcasters Chronicles entre dans une nouvelle phase de son développement. Quantic Dream annonce l’organisation d’une deuxième bêta fermée, programmée du 29 janvier au 2 février 2026, ainsi que le lancement de l’accès anticipé fixé au 26 février 2026. Une étape structurante pour ce projet multijoueur qui continue d’évoluer au fil des retours des joueurs.

Après un premier test public mené en décembre 2025, le studio affine son jeu d’action stratégie en tenant compte des données recueillies et des impressions partagées par la communauté. Cette nouvelle bêta fermée s’inscrit dans une logique plus ambitieuse, avec des ajouts de contenu, des ajustements d’équilibrage et une attention particulière portée aux performances techniques.

Pour accompagner cette annonce, Quantic Dream dévoile Ozdam Devam, un nouveau personnage non jouable au rôle central dans l’univers du jeu. Connu comme le Chroniqueur d’Ashkenon, il observe les conflits qui façonnent ce monde dominé par la magie. Historien de la Tapisserie et expert de la Source, il consigne l’ascension et la chute des empires tout en servant de lien narratif entre les lanceurs de sorts et le monde des mortels. Une approche qui rappelle l’importance accordée à la narration, même dans un cadre multijoueur.

La bêta fermée 2 de Spellcasters Chronicles introduira plusieurs nouveautés de gameplay. Les joueurs pourront notamment découvrir Nordic Shore, une nouvelle arène à cinq voies pensée pour offrir une meilleure lisibilité des affrontements, tout en intégrant des conditions environnementales plus exigeantes. Ce nouveau terrain vise à renouveler les stratégies et à encourager une utilisation plus fine de l’espace.

Cette phase de test proposera également une introduction jouable accompagnée d’un tutoriel repensé, afin de faciliter la prise en main pour les nouveaux joueurs. Les outils communautaires évoluent avec l’arrivée d’un chat écrit intégré aux équipes et d’un système de signalement destiné à limiter les comportements inappropriés. Une première version du classement fera aussi son apparition, posant les bases de la compétition à venir.

Le contenu jouable s’enrichira avec de nouveaux sorts, invocations et bâtiments. De nouveaux sorts orientés vers l’offensive ou le soutien viennent compléter les decks existants, tandis que des invocations inédites élargissent les possibilités tactiques. De nouveaux bâtiments défensifs et offensifs feront également leur apparition, renforçant la dimension stratégique des affrontements. La personnalisation des Spellcasters et des Lifestone sera accessible durant cette bêta, donnant un aperçu des options cosmétiques prévues pour la suite.

Sur le plan technique, cette bêta fermée 2 s’accompagne d’optimisations notables. Quantic Dream annonce des améliorations ciblant la stabilité générale, la gestion de la mémoire et la fluidité du gameplay. Ces évolutions entraînent une révision des configurations PC requises, désormais orientées vers des machines équipées de cartes graphiques récentes et d’un stockage SSD NVMe.

L’infrastructure serveur évolue également. En plus de l’Europe et de l’Amérique du Nord, de nouveaux serveurs régionaux seront déployés en Asie. Cette extension vise à améliorer le matchmaking, réduire la latence et offrir une expérience plus homogène à une communauté désormais internationale.

En parallèle, Quantic Dream annonce que les Éditions du Fondateur sont désormais disponibles sur Steam. Ces packs optionnels offrent des objets cosmétiques exclusifs et un accès garanti à la deuxième bêta fermée, qui débutera le 29 janvier 2026. Selon l’édition choisie, les joueurs pourront obtenir des skins de personnages, des bannières, des titres ou encore de la monnaie premium utilisable dès l’accès anticipé. L’édition la plus complète inclut également un art book numérique et une intégration symbolique du pseudo du joueur dans l’univers du jeu.

L’accès anticipé de Spellcasters Chronicles débutera le 26 février 2026. Il s’accompagnera de nouveaux contenus, notamment des sorts et des invocations supplémentaires, poursuivant l’évolution progressive du jeu avant sa sortie finale.

À noter que Quantic Dream s’associe également à plusieurs médias, dont nous, pour accompagner cette phase de test. À cette occasion, 10 clés pour la bêta fermée seront à gagner sur X, permettant à de nouveaux joueurs de découvrir le jeu avant le lancement de l’accès anticipé.

Avec Spellcasters Chronicles, Quantic Dream signe son premier projet multijoueur et amorce un virage créatif important. Le studio cherche à conjuguer action, stratégie et narration dans un univers persistant, tout en restant fidèle à son identité.