Xenoblade Chronicles X Definitive Edition Switch 2 vignette 19 02 2026

Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition s'offre une sortie surprise sur Switch 2, qui va se faire en deux temps

par
Source: Nintendo

Il est temps de retourner sur Mira avec cette version ultime de l'Action-RPG de MonolithSoft.

Mira en 4K

Nintendo est toujours aussi imprévisible en ce début d'année. Alors qu'il ne reste plus que quelques productions first-party datées au calendrier, c'est un Nintendo Direct Partner Showcase qui a récemment été diffusé, mettant en avant les jeux des éditeurs tiers à venir sur Switch 2 et Switch. Pourtant, la firme de Kyoto ne semble pas manquer d'annonces dans ses cartons, puisque c'est simplement sur les réseaux sociaux qu'a été dévoilé Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition - Nintendo Switch 2 Edition ce jeudi après-midi. Plus qu'une annonce, cette version destinée à sa nouvelle console est... disponible dès maintenant !

De légers changements... payants

Parfaitement jouable en l'état sur Switch 2, Xenoblade Chronicles X DE s'offre dont un lifting en 4K avec un framerate en 60 fps en mode TV, et du 1080p à 60 fps en Portable. Rien de plus, rien de moins. Là où le bât blesse, c'est qu'il faut encore repasser à la caisse pour profiter de cela, alors que Nintendo aurait clairement pu l'offrir. La mise à niveau est ainsi vendue 4,99 € sur l'eShop.

Si vous ne possédez pas encore le jeu, sachez qu'une version physique de Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition - Nintendo Switch 2 Edition sera commercialisée en boîte à partir du 16 avril. Vous trouverez quelques visuels en page suivante.

Si vous souhaitez simplement profiter du jeu sur Switch, il est actuellement vendu 44,19 € chez Leclerc.

