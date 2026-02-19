Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition s'offre une sortie surprise sur Switch 2, qui va se faire en deux temps

Mira en 4K





Nintendo est toujours aussi imprévisible en ce début d'année. Alors qu'il ne reste plus que quelques productions first-party datées au calendrier, c'est un Nintendo Direct Partner Showcase qui a récemment été diffusé, mettant en avant les jeux des éditeurs tiers à venir sur Switch 2 et Switch. Pourtant, la firme de Kyoto ne semble pas manquer d'annonces dans ses cartons, puisque c'est simplement sur les réseaux sociaux qu'a été dévoilé Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition - Nintendo Switch 2 Edition ce jeudi après-midi. Plus qu'une annonce, cette version destinée à sa nouvelle console est... disponible dès maintenant !

De légers changements... payants





Parfaitement jouable en l'état sur Switch 2, Xenoblade Chronicles X DE s'offre dont un lifting en 4K avec un framerate en 60 fps en mode TV, et du 1080p à 60 fps en Portable. Rien de plus, rien de moins. Là où le bât blesse, c'est qu'il faut encore repasser à la caisse pour profiter de cela, alors que Nintendo aurait clairement pu l'offrir. La mise à niveau est ainsi vendue 4,99 € sur l'eShop.

Si vous ne possédez pas encore le jeu, sachez qu'une version physique de Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition - Nintendo Switch 2 Edition sera commercialisée en boîte à partir du 16 avril. Vous trouverez quelques visuels en page suivante.

Si vous souhaitez simplement profiter du jeu sur Switch, il est actuellement vendu 44,19 € chez Leclerc.