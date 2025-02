Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition, Nintendo fait le point en vidéo et poursuit le teasing de son scénario inédit

Dans trois semaines, les joueurs du monde entier vont enfin pouvoir (re)découvrir Xenoblade Chronicles X dans une Definitive Edition améliorant l'expérience originale, même si tout ne sera pas forcément aux goûts des fans, lire nos impressions via le lien en fin d'article. Depuis son annonce en octobre dernier, nous n'avions eu droit qu'à une autre bande-annonce mettant en scène son scénario et qui montrait certaines nouveautés. Nintendo fait désormais le point sur l'ensemble du contenu au travers d'une traditionnelle vidéo « overview » durant plus de 6 minutes. Évidemment, le plus intéressant et excitant se trouve à la fin, mais il y a tout de même des éléments à relever avant.

Bande-annonce en anglais sous-titré français

Premier détail et non des moindres, la version japonaise de la vidéo montre l'ouverture de la capsule de notre personnage à la suite de l'introduction, avec des voix dans la langue de Mishima. Si vous avez lu notre preview, vous savez que ce ne sera pas possible chez nous malgré le choix du doublage ensuite. Au moins, les joueurs de l'Archipel ne devraient pas avoir à se plaindre, malgré le fait que cette version soit basée sur celle parue en Occident à l'époque.

Création de l'avatar, tour d'horizon des différents continents de Mira aux biomes et créatures variés, mais aussi du vaste hub qu'est NLA (New Los Angeles), achat d'équipements, quêtes et alliés, tout y passe rapidement. Côté combats, les joueurs ayant déjà touché à Xenoblade Chronicles premier du nom ne seront pas dépaysés avec la disposition des Arts en bas de l'écran et le système d'attaque de base automatique. À cela s'ajoutent les Cris de guerre puis le Métamode (Overdrive) une fois débloqué (après le Chapitre 5), avec comme déjà aperçu un guide en haut à droite de l'écran pour réaliser les combinaisons.

Et évidemment, ce qui rend encore plus excitant cet épisode, ce sont bien sûr les Skells (Dolls), les mechas qui deviennent pilotables après un paquet d'heures de jeu (il faut terminer le Chapitre 6) et permettent même par la suite de voler à travers Mira. La vidéo a bien été pensée, puisqu'elle montre le Lailah Queen et le Mastema White Reaper, des Skells de niveau 60 disponibles uniquement en terminant le jeu à l'époque, ainsi que le Hræsvelg avec son gigantesque katana, exclusif à cette Definitive Edition.

Le jeu en ligne est également mis en avant, qui permettra à jusqu'à 32 joueurs de coopérer ensemble au sein d'une escouade en jouant chacun de leur côté, de recruter les avatars d'autres personnes pour les inclure dans notre équipe en solo ou d'aller affronter certains ennemis à quatre avec notre Mim, comme l'Yggralith Zero ou le Telethia Plume. Notez que cela nécessitera évidemment un abonnement au Nintendo Switch Online alors qu'à l'époque, c'était gratuit !

Si la fin du trailer montre des passages clés du scénario, qui étaient dans l'ensemble déjà utilisés à l'époque pour la promotion sur Wii U, nous avons également droit à un nouveau teasing du scénario additionnel, qui devient un peu plus concret. La pilote du Hræsvelg nous montre également son visage et sa chevelure rose, se nommant Liesel. Le site officiel japonais nous la présente comme étant une pilote d'essai qui a participé à la conception de ce nouveau modèle et que nous devrions donc pouvoir recruter. Il introduit aussi Neilnail, une archéologue étudiant les civilisations aliens, qui est intriguée par les traditions terriennes. Là encore, tout porte à croire qu'elle deviendra jouable.

Quant aux nouveautés scénaristiques, elles prendront place après le Chapitre 12, alors que de mystérieux phénomènes de disparition se produisent sur Mira et que la faction ennemie baptisée « Fantômes » (Ghosts en anglais) y fait son apparition (l'autre force ayant participé à la destruction de la Terre en affrontant Samaar), marquant le retour de l'Arès. Oui, les designs ne sont pas sans rappeler les formes prises par les Ouroboros en utilisant l'Interlien dans XC3, mais étaient déjà ainsi à l'époque. Si avec tout ça il n'y a pas un rapport ténu avec certains évènements survenus dans la trilogie qui est abordé (le brouillard noir, les phénomènes d'annihilation, la ressemblance avec les ennemis présents dans l'Origine), c'est à ne plus rien y comprendre. Quant à la zone de jeu inédite, il s'agit d'un continent flottant, le site parlant des restes de Glowus.

Enfin, sachez que pour l'occasion, de nouvelles musiques ont été composées par Hiroyuki Sawano et Misaki Umase, comme annoncé sur le compte Twitter / X officiel.

Bande-annonce en japonais

La date de sortie de Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition est pour rappel fixée au 20 mars sur Switch. Vous pouvez le précommander au prix de 49,99 € chez Cdiscount, à la Fnac ou sur Amazon.

