Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition fait le plein de nouveautés dans une excitante bande-annonce

Alors que les joueurs attendent avec une certaine impatience la révélation de la Switch 2, qui doit être effectuée avant fin mars, mais dont des mock-ups se montrent déjà en public, Nintendo continue sa communication habituelle l'air de rien. Alors que Donkey Kong Country Returns HD sortira la semaine prochaine, c'est donc la prochaine exclusivité Switch qui lui fera suite que nous retrouvons pour notre plus grand plaisir : Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition. Dévoilé fin octobre, ce remaster tant attendu n'aura pas uniquement droit à des graphismes améliorés, en témoigne la diffusion de sa deuxième bande-annonce, qui fait sacrément plaisir.

Bande-annonce en anglais sous-titré français

Pour commencer, un message précise que les textes de la version commerciale seront bien en français et que nous aurons le choix entre l'anglais et le japonais pour la partie audio, un élément fort bienvenu puisque la version Wii U ne proposait que la langue de Shakespeare. Bon, sachant que nous suivons les survivants du vaisseau étasunien La Grande Blanche et que notre base est appelée New Los Angeles, ce n'était pas si choquant, même si le doublage dans la langue de Mishima est clairement plus agréable en ce qui nous concerne. Notez tout de même qu'il y a des différences dans les termes anglophones employés, comme Skell au lieu de Doll pour désigner les mechas.

Et à ce sujet, MonolithSoft nous en proposera un inédit à débloquer et introduit plusieurs nouveaux personnages dans ce trailer du jour, dont cette pilote au drôle de casque et une Qlurian qui jusqu'à présent n'était présente que sur des concept arts. L'interface a elle été revisitée, ce qui n'empêchera évidemment pas l'écran d'être bourré d'informations durant les combats (pas le choix après tout) et le niveau maximum des membres de l'équipe pourra dépasser 60, reste à savoir quelle sera la nouvelle limite. Mais le plus excitant, c'est bien évidemment la présence d'une zone de jeu entièrement nouvelle avec des îles flottantes, qui sera liée à certains ajouts narratifs.

An 2054. La Terre a été détruite au cours d’une guerre entre deux espèces extraterrestres et l’humanité est au bord de l’extinction. Un petit nombre de survivants, embarqués à bord du vaisseau « La Grande Blanche », fait un atterrissage en catastrophe sur une planète inexplorée du nom de Mira. En tant que membre du BLADE, votre mission sera de tout mettre en œuvre pour assurer la survie de l’humanité. Mira est une planète extraterrestre constituée de vastes océans, de plaines gigantesques, d’immenses chaînes de montagnes, de jungles exotiques et de bien d’autres régions qui renferment chacune des secrets et de terribles menaces. Au cours de leurs aventures, les joueurs pourront se déplacer librement sur toute la surface de la planète et explorer de nombreuses zones, admirer leurs écosystèmes prendre vie sous leurs yeux et affronter de gigantesques créatures inconnues afin d’obtenir de précieuses ressources. Une fois qu’ils auront fait leurs preuves au sein du BLADE, ils obtiendront l’autorisation de piloter et de personnaliser leur propre Skell, un gigantesque exosquelette robotisé taillé aussi bien pour le combat que pour les déplacements à grande vitesse sur la terre, sur l’eau et dans les airs !

Par ailleurs, des bonus seront offerts avec les premières copies du jeu, aussi bien au format physique que numérique, une pratique que nous aurions aimé ne pas voir débarquer du côté de Nintendo... Bon, tout peut être débloqué en jeu de toute manière, mais il ne faudrait pas que cela devienne une habitude. En revanche, il n'y aura aucune édition spéciale, alors que même Xenoblade Chronicles: Definitive Edition y avait eu droit, dommage pour les fans, mais tant mieux pour leurs économies.

Bonus pour les premiers acheteurs : Exploration Support Pack Les joueurs qui achètent le jeu sur le Nintendo eShop avant le 6 avril 2025, ou qui utilisent le code de téléchargement inclus dans la version physique disponible à la sortie du jeu, recevront automatiquement l’Exploration Support Pack*. 100 000 crédits.

Arme blanche : couteau en fer moderne.

Arme longue portée : fusil d’assaut d'attaque moderne.

Armure survie : visière survie, body survie, gant D survie, gant G survie, chaussures survie.

Six inserts pour armes : Précision au c.-à-c. + I, Précision à distance + I, Attaque au c.-à-c. + I, Attaque à distance + I, Tueur de théroïde I, Temps de recharge - I.

5 inserts pour armures: PV max + I, PT max + I, Esquive + I, Potentiel + I Résistance physique + I. * Les bonus de l'Exploration Support Pack seront distribués automatiquement aux personnes ayant acheté le jeu depuis le Nintendo eShop avant le 6 avril 2025, ou enregistré le code de téléchargement inclus avec la version physique du jeu à son lancement. Une connexion Internet est nécessaire pour recevoir ces bonus. L'Exploration Support Pack peut être obtenu dans le centre de personnalisation, disponible à partir du chapitre 3. Les objets listés ci-dessus peuvent également être obtenus en jeu.

Bande-annonce en japonais

Pour rappel, Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition est attendu le 20 mars 2025 sur Switch. Vous pouvez le précommander au prix de 49,99 € chez Cdiscount ou à la Fnac. Des visuels sont également à retrouver en page suivante.



