Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition, l'Action-RPG annoncé sur Switch avec un teasing de nouveautés

Alors que tous les joueurs fans de Nintendo n'attendent qu'une chose, l'annonce de la prochaine console qui succédera à la Switch, la firme de Kyoto continue de prolonger l'espérance de vie de sa machine d'une bien manière en cette fin d'année avec l'excellent Super Mario Party Jamboree qui vient de sortir et prochainement le très prometteur Mario & Luigi : L'épopée fraternelle. En début d'année prochaine, nous aurons droit à Donkey Kong Country Returns HD et nous savons également que 2025 sonnera enfin l'arrivée de Metroid Prime 4: Beyond, ainsi que de Légendes Pokémon : Z-A. Eh bien sans crier gare, c'est une annonce qui aurait mérité d'apparaître dans un Nintendo Direct qui vient encore plus renforcer le line-up de ce hardware décidément plus vivant que jamais, à savoir Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition !

Bande-annonce en anglais sous-titré français

Eh oui, alors que Xenoblade Chronicles 2 a vu le jour l'année de sortie de la Switch, fin 2017, et a ensuite eu droit à son extension stand-alone Torna - The Golden Country l'année suivante, les talentueux développeurs de MonolithSoft avaient ensuite rempilés avec Xenoblade Chronicles: Definitive Edition en 2020, proposant l'épilogue inédit Un avenir commun faisant le lien avec l'incroyable Xenoblade Chronicles 3 qui a vu le jour en 2022 et a mis fin à la trilogie avec son DLC Un avenir retrouvé l'an dernier. Il ne manquait donc plus qu'un seul jeu afin que toute la saga soit disponible sur la console, l'épisode de la Wii U paru en 2015, Xenoblade Chronicles X. Son personnage principal qu'est Elma, en dehors de l'avatar du joueur, avait d'ailleurs fait une apparition dans le deuxième épisode à l'époque.

Le rêve de bien des joueurs, qui était aussi une envie de Tetsuya Takahashi, va donc devenir réalité avec Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition, d'ores et déjà daté au jeudi 20 mars 2025 au prix de 59,99 €. C'est évidemment sur les folles compositions d'Hiroyuki Sawano que nous découvrons les décors de New Los Angeles de cette version, qui n'aura pas à rougir de la comparaison avec l'original, même si tout n'est clairement pas encore optimisé, d'où la mention « version non finale ». Les créatures démesurées de la planète Mira et les mechas servant aussi bien aux déplacements qu'au combat que sont les Skells (ou Dolls en japonais) seront donc de retour pour notre plus grand plaisir, mais ce n'est pas tout ! Et, oui, le jeu en ligne sera également présent avec les missions Ennemi du monde en escouade et nous pourrons recruter les avatars d'autres joueurs pour les utiliser en solo dans notre équipe.

An 2054. L’humanité a fui la Terre au cœur d’une guerre intergalactique impitoyable. Membre survivant de la colonie New Los Angeles (NLA), votre mission est de participer à la reconstruction d’un nouveau foyer sur Mira, une gigantesque planète hostile. Dans cet environnement ouvert qui s’étend sur cinq continents fascinants et regorge de créatures inconnues dont certaines titanesques, vous devrez vous battre pour l’avenir de l’humanité.

En plus d'avoir amélioré les graphismes de cette épopée de science-fiction, le studio proposera une fois de plus du contenu additionnel, dont des nouveautés scénaristiques qui nous sont teasées à la fin de cette bande-annonce. Nous voyons Lao Huang allongé torse nu sur une plage, une mystérieuse figure encapuchonnée et vêtue de noir se tenant près de lui. À moins d'un délirant cross-over avec Kingdom Hearts, nous sommes curieux de savoir de quoi il retourne.

Notez que la boutique japonaise de Nintendo indique que cette Definitive Edition est basée sur la version européenne et nord-américaine... La censure de l'époque devrait donc être présente.

Bande-annonce en japonais

Pour patienter d'ici l'année prochaine, quelques visuels sont à retrouver en page suivante et vous pouvez vous procurer Xenoblade Chronicles 3 sur Amazon ou chez Cdiscount au prix de 44,19 €.