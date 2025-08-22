Overwatch 2 présente sa Saison 18 avec Wuyang et des nouveautés pour Stadium

Dans quelques jours, Blizzard lancera la Saison 18 d'Overwatch 2, son FPS multijoueur free-to-play. Cette Saison, les joueurs vont pouvoir découvrir Wuyang, un nouveau Héros de type Soutien, mais les développeurs apporteront également quelques nouveautés dans le mode Stadium, comme précédemment annoncé.

Voici toutes les nouveautés attendues dans la Saison 18 d'Overwatch 2 :

Rapport du Stadium





Le Stadium continue de s’étoffer avec l’ajout de personnages, de nouveaux lieux et de nouvelles façons de jouer, des fonctionnalités fraîchement arrivées et un tout nouvel ensemble d’objets !

Modifiez vos configurations d’équipe avec l’arrivée de Winston, Brigitte, Pharah et (un peu plus tard cette saison) Tracer dans la rotation des personnages de Stadium. Le mode partie rapide accélère le mouvement avec une version plus légère et rapide du Stadium qui apporte des parties plus courtes, une économie boostée, ainsi que les remplacements et le cross-play. La sélection de personnages fonctionne comme un rassemblement d’avant-match, vous permettant de faire des choix pour contrer et piéger l’équipe adverse avant même que la première balle soit tirée.

Faites ensuite avancer des convois en parallèle en passant par des points de contrôle et battez-vous pour franchir la ligne d’arrivée en premier dans le mode course de convoi. Cette fois en revanche, personne ne remportera la victoire en prenant un ou plusieurs points de contrôle : vous devrez emmener le convoi jusqu’au bout ! Ajoutez à cela les nouvelles cartes Poudrière, Quartier de la Tamise et la version revisitée des Jardins d’Oasis, une sélection d’objets élargie (3 nouveaux objets, 10 refontes majeures et 9 équilibrages), ainsi que les récompenses épiques de la ligue Élite pour Mei, Reinhardt, Ana et la récompense légendaire de la ligue Star pour D.Va… et le Stadium prend tout de suite des airs de ligue majeure !

Nouveau héros de soutien : Wuyang





Wuyang est prêt à bouleverser les stratégies de soutien ! Le prodige aquatique de l’école de l’eau de l’Université de Wuxing révolutionne les soins avec des capacités pensées pour celles et ceux dotés d’une précision clinique, de bons réflexes et de mouvements fluides.

Son bâton de Xuanwu lance des orbes aquatiques téléguidés qui peuvent exploser sur commande, infligeant de lourds dégâts ou perturbant l’équipe adverse dans les moments critiques. Vague protectrice repousse les adversaires tout en augmentant les soins reçus par les personnages alliés, tandis que Courant vivifiant procure des soins sur la durée qui s’adaptent en fonction de l’intensité du combat. Ruée torrentielle permet à Wuyang de se repositionner rapidement en surfant sur les courants pour éviter le danger ou rejoindre son équipe en un clin d’œil. Sa capacité ultime, Vague détonante octroie un surplus de points de vie au personnage allié ciblé ou à lui-même, avant de se transformer en une puissante vague qui repousse les adversaires et peut complètement renverser le cours d’une bataille lors des moments-clés.

Wuyang apporte un style polyvalent et agressif à la sélection des personnages de soutien grâce à ses bonus Averse et Flux et reflux, capables d’impacter fortement les lignes adverses, ou encore Débordement et Équilibre qui apportent une meilleure stabilité à ses capacités régénératrices.

Actualisation du JcJ et mise à jour des bonus





La saison 18 commencera avec une actualisation complète du système qui redéfinira le paysage compétitif et bouleversera les stratégies avec plus de 50 nouveaux bonus propres à chaque personnage et de nombreux autres changements. Chaque personnage obtiendra au moins un nouveau bonus avec lequel expérimenter, tandis que des mises à jour et des équilibrages pour Lúcio, Winston et Pharah introduiront des configurations d’équipe et de personnage encore plus créatives et réfléchies.

La réinitialisation totale des rangs signifie que, dans un souci d’équité, tout le monde commencera de nouvelles parties de placement, avec une réinitialisation des cotes permettant d’ajuster le matchmaking dès la première partie. Un ajustement des paliers des différents rangs permettra de mieux refléter le talent et les compétences réelles des joueurs et joueuses (surtout parmi les rangs les plus élevés), et les écarts de cote ont été réduits afin de simplifier la création de groupes pour jouer en partie classée avec vos contacts. Cette actualisation des parties compétitives a été pensée pour expérimenter, modifier les stratégies de jeu et introduire des choix inattendus, le tout permettant ainsi l’éclosion d’une toute nouvelle méta.

Doublement mythique





La saison 18 vous proposera deux modèles mythiques exceptionnels, pensés pour évoluer avec vous tout au long de la saison et au-delà !

Dans un futur dépourvu de toute figure héroïque, une seule personne pouvait se dresser contre le spectre de la guerre. À l’aide d’une technologie photocybernétique de pointe, Sojourn s’est transformée pour devenir la Sentinelle ultraviolette : une glorieuse héroïne qui a inspiré d’autres personnes à rejoindre le combat. Le modèle de personnage mythique Sentinelle ultraviolette pour Sojourn apporte quatre rangs d’améliorations visuelles à votre équipement avec des coiffures personnalisables, des effets visuels et sonores uniques, et différentes palettes de couleurs.

Le niveau 1 déverrouille le modèle de base comprenant une tenue cybernétique et de nouveaux effets visuels et sonores pour chaque capacité clé, dotant Sojourn d’une technologie photocybernétique de pointe aux nuances de blanc épurée et d’une nouvelle coiffure à base de dreadlocks.

Le niveau 2 modifie l’apparence de Sojourn avec une coiffure hérissée élégante et une palette de roses qui ajoutent une touche énergique aux combats auxquels elle prend part.

Le niveau 3 introduit de longues tresses avec une palette rouge et noir qui lui donnent encore plus de prestance sur le champ de bataille.

Le niveau 4 ajoute des effets spéciaux visuels d’ambiance activables qui vous permettent de vous démarquer de vos camarades.

Préparez-vous à réduire vos adversaires en cendres avec le modèle d’arme mythique Coucher de soleil flamboyant pour Cassidy, qui réagit à chaque tir en faisant surchauffer le Pacificateur et en lui ajoutant une parade mortelle. Le Coucher de soleil flamboyant, véritable évolution pour les objets ornementaux d’Overwatch 2, introduit un revolver explosif qui entre en fusion à mesure que vous jouez. Avec ses tout nouveaux visuels de surchauffe réagissant en temps réel à vos tirs, cette arme n’est pas simplement stylée, elle risque littéralement de vous brûler les mains ! Avec ses quatre niveaux explosifs et son effet d’élimination létal, ce revolver vous permettra de véritablement flamber sur le champ de bataille !

Le niveau 1 déverrouille Coucher de soleil flamboyant avec son modèle tactique de pointe pensé pour accomplir les dernières volontés de vos adversaires.

Le niveau 2 active les réactions dynamiques. L’arme surchauffera à chacun de vos tirs, éjectant des morceaux de son barillet pour révéler son noyau en fusion.

Le niveau 3 propose l’animation de parade unique de l’arme, permettant à Cassidy de montrer toute l’étendue de son habileté arme en main entre les combats.

Le niveau 4 apporte la touche finale : un effet d’élimination qui transforme chaque tir fatal en véritable spectacle.

Passes de combat





Le passe de combat premium de la saison 18 vous propose des récompenses qui vous donneront une bonne raison de frimer, avec des modèles mythiques, un style urbain et des affaires d’été de circonstance ! Déverrouillez des modèles légendaires pour Kiriko, Vital, Pharah, Hanzo et Lúcio ainsi qu’une variété d’objets ornementaux comprenant des emotes, des souvenirs, des porte-bonheurs, des cartes de visite et des répliques. De plus, obtenez jusqu’à 80 prismes mythiques pour déverrouiller le modèle mythique Sentinelle ultraviolette pour Sojourn, le modèle d’arme Coucher de soleil flamboyant pour Cassidy ou tout autre contenu mythique.

Profitez de l’été avec le lot ultime du passe de combat pour obtenir tout le contenu du passe premium ainsi que 20 sauts de rang, 2 000 pièces Overwatch et deux modèles légendaires : Wuyang à la piscine et Chopper lys.

Et comme toujours, vous pouvez jouer gratuitement pour obtenir un coffre légendaire, 600 pièces, 1 500 crédits et deux modèles épiques.

Cowboy Bebop est de retour





Vous avez raté son premier passage ? C’est votre chance de mettre à l’honneur l’équipage légendaire du Bebop dans Overwatch 2… une nouvelle fois ! La collaboration Cowboy Bebop est de retour, avec les modèles légendaires Spike pour Cassidy, Faye pour Ashe, Ed pour Sombra et Jet pour Mauga qui reviennent pour un deuxième tour ! Obtenez l’ensemble complet avec le retour de cette collaboration unique en son genre du 26 août au 8 septembre.

Jeux d’été





Les jeux d’été reviennent avec un tout nouveau point de vue et quelques subtilités supplémentaires. Le Lúcioball et le Lúcioball Remix seront disponibles à la troisième personne pour la première fois, tandis que le Beach volley de Winston rassemblera à nouveau les équipes sur le terrain. Obtenez un nouveau modèle de Coupe du monde aux couleurs estivales pour Lúcio ainsi que d’autres récompenses saisonnières en vous connectant pour tâter du ballon. Préparez-vous à smasher, tacler et marquer, car les jeux d’été débarquent du 2 au 15 septembre !

Cote de compétence des personnages





La cote de compétence des personnages est là pour mesurer vos performances avec chaque personnage en partie compétitive, indépendamment de votre rang général. Chaque personnage aura sa propre cote de compétence allant de 0 à 5 000, avec des paliers visuels et des indicateurs de votre évolution après chaque partie. Vous débloquerez la cote d’un personnage après avoir joué cinq parties de placement avec celui-ci. La progression sera représentée par un score ainsi qu’un rang allant de Bronze à Virtuose. Avant même que votre cote soit officielle, la prédiction de cote pourra vous en donner un aperçu lors de vos parties de placement. Après chaque partie compétitive, vous pourrez voir monter ou descendre la cote des trois personnages que vous avez le plus joués, ce qui vous permettra de suivre vos progrès en temps réel. La cote de compétence des personnages sera directement intégrée à votre résumé compétitif et à votre écran Carrière afin de vous aider à comparer, améliorer et perfectionner vos personnages. Ce système est prévu pour votre maîtrise personnelle, pour que vous puissiez aiguiser vos compétences avec vos personnages préférés ou en découvrir de nouveaux grâce aux données fournies.

Progression des personnages 2.0





La progression des personnages 2.0 restructure le système de niveaux en introduisant une progression plus rapide, une IU plus propre et une fonctionnalité de prestige permanente pour montrer à tout le monde votre dévouement envers chaque personnage. Chaque personnage gagnera désormais en niveau individuellement, ce qui permettra de suivre vos progrès et de savoir en un coup d’œil avec qui vous avez passé le plus de temps. Le nouveau système d’ascension vous offre des cadres de portrait animés lorsque vous atteignez les paliers des niveaux 20, 40 et 60. Ces cadres s’afficheront automatiquement lors de la sélection des personnages et seront visibles par tout le monde. Une fois que vous avez obtenu un cadre d’ascension, il est à vous pour toujours. Les premiers niveaux arrivent vite, puis atteignent un rythme régulier d’environ 100 min par niveau après le niveau 21. Lors de votre progression, vous pouvez obtenir des coffres aux différents paliers, en commençant avec un coffre de base au niveau 5, puis des coffres épiques aux niveaux 25, 35 et 45, et enfin des coffres légendaires aux niveaux 30, 40 et 50. Bien que l’ascension d’un personnage n’octroie pas forcément des objets ornementaux à celui-ci, elle offre du prestige visuel à l’ensemble de vos personnages, donnant ainsi un héritage visible à chacune de vos parties.

Montez en niveau. Démarquez-vous. Faites votre ascension.

Volet d’informations détaillées





Un nouveau volet d’informations détaillées fera son apparition pour vous aider à transformer des estimations approximatives en véritable connaissance du jeu ! Vous verrez une liste claire et détaillée de tout ce que vous (et votre personnage) pouvez faire. Du montant exact des dégâts à la quantité de soins en passant par les temps de recharge et d’autres données essentielles, chaque valeur vous sera exposée pour que vous puissiez jouer intelligemment et utiliser le plein potentiel de vos capacités. Que vous cherchiez à affiner votre visée en partie compétitive ou que vous vous posiez des questions sur l’impact réel de vos capacités, le volet d’informations détaillées vous donnera les chiffres nécessaires pour améliorer vos stratégies et jouer avec un objectif en tête.

Et ce n’est pas tout… nous travaillons également sur un site internet regroupant les stats des personnages ! Vous pourrez y suivre et analyser encore plus de données, avec vos taux de victoire et de sélection à portée de main, ce qui vous donnera la possibilité d’établir votre propre stratégie pour vous améliorer et de frimer encore plus avec le nouveau système de cote et de progression.

Pfiou ! L’une de nos plus grosses saisons jamais produites nécessitait bien l’un de nos articles les plus longs jamais écrits, mais félicitations : maintenant, vous savez tout ! La saison 18 débutera le 26 août, alors préparez-vous à plonger dans le Stadium, à surfer avec Wuyang, à marquer plein de points dans les jeux d’été et à tester tout un tas de nouveautés ! Faites des vagues, d’ÉNORMES vagues !