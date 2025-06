Overwatch 2 dévoile sa Saison 17 avec de nombreuses nouveautés

Pas de répit pour Overwatch 2. Alors que certains joueurs sont encore en train de gravir les échelons du Passe de combat de la Saison 16, Blizzard dévoile aujourd'hui la Saison 17 de son jeu de tir multijoueur free-to-play. Les développeurs vont évidemment introduire un nouveau Passe de combat avec des skins à débloquer, mais les joueurs peuvent s'attendre à d'autres nouveautés.

Nouveaux Héros et nouvelles cartes disponibles dans le mode Stadium, système de vote pour choisir la carte en Partie rapide ou compétitive, maps inédites, objets mythiques dans la boutique, évènement Vitesse supérieure, mode Piratage et filouterie avec Sombra, voici tout ce qui attend les joueurs dans la Saison 17 d'Overwatch 2 :

Rapport du Stadium





Le Stadium, le mode JcJ en plusieurs manches d’Overwatch 2, s’apprête à évoluer grâce à une pléthore de mises à jour. Zenyatta, Sigma et Chacal font leur arrivée, de même que deux cartes encore jamais vues dans le Stadium, Esperança et Samoa. L’aspect stratégique se complexifie grâce à de nouveaux outils pour élaborer vos configurations, mais aussi grâce à l’apparition de la forge du Stadium, un système de création/sauvegarde/partage de configurations qui inclura aussi des exemples de début et fin de partie pour chaque personnage. Vous allez pouvoir tester et perfectionner vos compositions d’équipe comme les pros !

La saison 17 marque également la première réinitialisation des rangs du Stadium pour offrir à tous et toutes un nouveau départ. Ajoutez-y des Offensives pour récompenser votre régularité, des parties personnalisées selon vos règles et de toutes nouvelles récompenses pour la ligue Star, et le Stadium devient l’arène parfaite pour démontrer votre maestria !

N’oubliez pas de lire les Récapitulatifs hebdomadaires et les Messages du directeur du jeu pour en savoir plus sur ces nouveautés et l’évolution constante du Stadium !

Système de vote pour les cartes : choisissez votre destination et façonnez la partie





Le système de vote pour les cartes arrive en partie rapide et en partie compétitive. Il vous permettra d’influer sur la partie avant qu’elle ne commence en décidant du décor où vous livrerez bataille. Après le verrouillage de la file d’attente par rôles, vous vous verrez proposer trois cartes au hasard. Chaque vote pour une carte lui confère une chance sur dix d’être sélectionnée, et la destination définitive est choisie selon un système de roulette.

Pour que l’ambiance reste conviviale, la discussion d’équipe, les BattleTags et les votes individuels sont masqués : vous pouvez donc voter le cœur léger pour jouer sur les cartes que vous aimez. Par ailleurs, les pénalités de désertion peuvent s’appliquer dès la phase de vote, alors restez dans la partie et démarquez-vous !

À vous de jouer pour livrer bataille sur la carte de votre choix !

Des cartes inédites et de nouvelles destinations à découvrir





Préparez-vous à découvrir trois nouvelles cartes qui vont redynamiser le jeu chacune à leur façon.

Dans les parties standard, mettez le cap sur Aatlis, une nouvelle carte Point chaud qui vous invite à découvrir la beauté et la culture du Maroc. Entre jardins verdoyants et complexes hôteliers luxueux, cette carte est pensée pour des combats millimétrés, avec des rotations irréprochables et un rythme soutenu.

Du côté du Stadium, les rues d’Esperança sont de retour avec un format en plusieurs manches qui propose de nouvelles hauteurs et vous permet de changer de tactique d’une manche sur l’autre. Imaginez une carte Avancée spécialement conçue pour les règles du Stadium et pensée pour vous permettre de vous adapter continuellement.

Enfin, préparez votre plus belle configuration pour affronter la lave, car les points de contrôle volcaniques de Samoa rejoignent le Stadium. Au programme : des arènes ouvertes, du jeu vertical plus que chaotique et un espace idéal pour les compositions hautement mobiles. Si vous affectionnez particulièrement les affrontements à la troisième personne ou les actions créatives depuis les hauteurs, cette carte est faite pour vous.

Que vous soyez là pour grimper dans le classement ou pour vivre de grands moments de jeu, ces cartes promettent d’illuminer votre saison. Il ne vous reste plus qu’à jouer pour découvrir votre nouvelle carte préférée !

Deux objets mythiques dès le lancement





Pour la toute première fois, deux objets mythiques arrivent dès le premier jour : libre à vous de varier les plaisirs et les styles !

Horang, le modèle mythique pour D.Va, prend vie pour refléter sa force et incarner l’esprit du tigre de Sibérie. Libérez votre côté sauvage à travers quatre niveaux avec des effets visuels mythiques, des répliques thématiques et des options de personnalisations inspirées du conte intemporel de sœur Lune et frère Soleil. Le modèle mythique D.Va Horang est féroce, élégant et entièrement personnalisable. Sortez les griffes !

Niveau 1 : revêtez l’armure du tigre et un couvre-chef d’un blanc élégant.

: revêtez l’armure du tigre et un couvre-chef d’un blanc élégant. Niveau 2 : arborez une coiffure en macarons et profitez de détails visuels améliorés dans une gamme rouge cinabre.

: arborez une coiffure en macarons et profitez de détails visuels améliorés dans une gamme rouge cinabre. Niveau 3 : portez des tresses et un masque de tigre sauvage, le tout dans des teintes roses.

: portez des tresses et un masque de tigre sauvage, le tout dans des teintes roses. Niveau 4 : incarnez pleinement l’esprit du tigre avec des effets lumineux et des parades d’armes qui rayonnent de puissance.

Deux armes, une seule issue terrifiante pour vos adversaires. Disponible au lancement de la saison pour la première fois, le modèle d’arme Mort d’acier pour Faucheur est à l’image de sa présence impitoyable sur le champ de bataille, et le tranchant de l’acier forgé dans le feu spirituel et la destruction fait écho à l’étreinte aussi glaciale qu’inévitable de la mort. Exhumez de sinistres options de personnalisation et faites apparaître de terribles détails sur vos deux armes en progressant implacablement à travers quatre niveaux. Vos armes ne font pas que tuer, elles envoient un message : plomb ou lames, peu importe, la Mort d’acier sonne le glas de vos adversaires !

Niveau 1 : maniez des fusils à pompe redoutables forgés dans le feu spirituel et conçus pour une précision létale.

: maniez des fusils à pompe redoutables forgés dans le feu spirituel et conçus pour une précision létale. Niveau 2 : vos armes irradient d’énergie sombre lorsque vous infligez des dégâts.

: vos armes irradient d’énergie sombre lorsque vous infligez des dégâts. Niveau 3 : vos armes s’entourent d’ornements lumineux.

: vos armes s’entourent d’ornements lumineux. Niveau 4 : achevez vos adversaires dans un déluge d’ombres et d’effets sonores à l’image du courroux de Faucheur.

Du folklore à la terreur incarnée, ces deux modèles mythiques seront disponibles dès le début de la saison dans la boutique mythique et pourront être intégralement débloqués en échange de 80 prismes mythiques.

Passe de combat : style légendaire, puissance hors du commun





Le passe de combat premium de la saison 17 met en avant le style et la variété !

Débloquez des modèles 8 bits pour Reinhardt, Genji et Sombra, mais aussi les modèles Cole délinquant pour Cassidy et professeur Fawkes pour Chacal, issus de la collection École Overwatch. Recevez aussi Ana sakura, deux coffres légendaires, 500 crédits, une panoplie d’objets ornementaux, comme des emotes, des souvenirs, des porte-bonheur d’armes, des cartes de visite et des répliques, et jusqu’à 80 prismes mythiques pour déverrouiller le modèle mythique D.Va Horang, le modèle d’arme mythique Mort d’acier pour Faucheur ou tout autre contenu mythique.

Jouez le tout pour le tout et offrez-vous le lot ultime du passe de combat pour obtenir tout le contenu du passe premium ainsi que 20 sauts de rang, 2 000 pièces Overwatch et deux modèles légendaires de plus : Directrice Lacroix pour Fatale et Professeur De Kuiper pour Sigma.

Vous pouvez aussi jouer gratuitement pour obtenir un coffre légendaire, 600 pièces, 1 500 crédits et les modèles épiques 8 bits d’Orisa et Zenyatta.

Évènement Vitesse supérieure





La saison 17 commence par un arrivage de récompenses grâce à l’évènement Vitesse supérieure, du 24 au 30 juin ! Terminez 17 matchs en partie rapide, en partie compétitive ou dans le Stadium pour gagner 4 coffres épiques parmi lesquels vous trouverez forcément un modèle légendaire. Les parties personnalisées et celles jouées en mode Maîtrise héroïque ou Entraînement contre l’IA ne sont pas comptabilisées.

Quoi de plus simple pour commencer la saison en beauté ? Jouez à votre façon, obtenez une belle récompense. Le seul inconvénient ? Quand c’est fini, c’est fini ! Ne passez pas à côté de cet évènement !

Piratage et filouterie





Quand Sombra 8 bits est dans la place, rien ni personne n’est à l’abri !

Du 15 au 28 juillet, foncez découvrir Piratage et filouterie, un mode 6c6 à durée limitée avec des modificateurs qui changent à chaque manche. Préparez-vous à flotter dans des espaces à faible gravité, à vous ruer sur des kits de soins pour charger votre capacité ultime et à vous adapter à des mécanismes inédits qui brisent toutes les règles de la plus belle des façons. Chaque manche vous obligera à imaginer de nouvelles stratégies et à vous adapter rapidement. Si vous aimez le chaos, les règles alternatives et les moments qui laissent sans voix, ne cherchez pas plus loin.

Piratage et filouterie ne se joue que sur des cartes Contrôle, histoire de vous laisser assez d’espace pour expérimenter, mais tout de même un peu de pression pour corser le défi. Oubliez la méta. Dans ce mode, il n’y a que des bugs et un brin de folie. Donnez-vous à 100 % et faites preuve d’adaptabilité !