Overwatch 2 : encore des nouveautés à la Mi-Saison 14

Le mois dernier, Blizzard Entertainment lançait la Saison 14 d'Overwatch 2, avec son lot d'évènements in-game, mais surtout le retour des compositions 6v6. Un test grandeur nature pour les développeurs, afin de savoir si la 6v6 peut cohabiter à l'avenir avec la 5v5, l'expérimentation se poursuit à la mi-saison.

Cette fois, les règles de la 6v6 changent et, de son côté, Overwatch classique accueille la méta phalène, avec la légendaire capacité ultime d'Ange à ressusciter toute l'équipe d'un coup. D'autres nouveautés sont à découvrir dans OW2, voici ce qu'il faut savoir sur cette mise à jour de Mi-Saison 4 :

OVERWATCH CLASSIQUE : MÉTA PHALÈNE





Du 4 au 17 février, Overwatch classique : méta phalène vous invite à redécouvrir l’un des chapitres les plus emblématiques et les plus chaotiques de l’histoire d’Overwatch. Avec ses résurrections si rapides qu’elles bouleversent les combats d’équipe, le légendaire style de jeu « phalène » d’Ange est la star incontestée de cette méta. D’autres personnages font également un retour triomphal sur le champ de bataille : vous retrouverez ainsi Doomfist dans le rôle de spécialiste des dégâts et Symmetra équipée de son générateur de bouclier. Livrez bataille sur des cartes populaires comme Oasis, Eichenwalde et Junkertown, où chaque combat vous promet des stratégies 100 % nostalgie et un chaos imprévisible.

La méta phalène, c’est aussi et surtout des souvenirs ! Terminez des défis spéciaux pour gagner des récompenses exclusives tout en revivant le passé glorieux d’Overwatch. Revivez la méta qui a marqué l’histoire en fendant les cieux avec Ange ou en coordonnant les combats de votre équipe sur des champs de bataille cultes. Place au chaos !

6C6 – MINIMUM 1, MAXIMUM 3





Remontez encore plus loin dans le passé d’Overwatch en découvrant une version revisitée du célèbre format six contre six. Le mode 6c6 – Minimum 1, maximum 3 est une expérience unique qui mêle nostalgie et gameplay moderne en offrant à la fois une composition d’équipe structurée et la possibilité de changer de rôle pendant la partie.

Ce mode propose un équilibre unique entre stratégie et adaptabilité. Que vous souhaitiez redécouvrir le plaisir de jouer à six ou voir comment les versions actualisées des personnages d’Overwatch s’adaptent à l’ancien format, le mode 6c6 – Minimum 1, maximum 3 vous promet une expérience aussi fascinante que dynamique. Votre participation à ce test contribuera à façonner l’avenir d’Overwatch 2. Saisissez donc cette occasion et laissez votre empreinte, du 21 janvier au 3 février !

MODÈLE D’ARME MYTHIQUE LEAD ROSE POUR ASHE





L’élégance rencontre le danger avec le nouveau modèle d’arme mythique pour Ashe : Lead Rose. Inspirée des origines aristocratiques de Ashe et de sa jeunesse au Lead Rose Manor, cette arme stupéfiante progresse à travers quatre niveaux de rébellion qui mêlent le raffinement de son éducation à sa personnalité de cheffe intrépide du gang Deadlock.

À chaque étape de sa progression, l’arme se dote de nouveaux éléments éblouissants : une texture réactive d’éclosion de roses au niveau 2, une parade moqueuse au niveau 3 et une explosion de pétales lorsque vous faites des victimes au niveau 4. Avec ces effets sonores et visuels, chaque élimination devient une véritable œuvre d’art.

Avec cette arme, vous ne vous contentez plus de jouer Ashe : vous incarnez la métamorphose d’une héritière mondaine en cheffe de gang intrépide. D’ores et déjà disponible, ce modèle d’arme mythique invite beauté et brutalité sur le champ de bataille.

DES MÉFAITS ET DE LA MAGIE POUR L’ANNÉE DU SERPENT





Pour célébrer le Nouvel An lunaire du serpent dans Overwatch 2, profitez du retour de Méfaits et magie, un mode festif qui allie stratégie, furtivité et adresse. Dans ce jeu de cache-cache, les voleuses s’opposent aux chevaliers au cours d’affrontements haletants où chaque décision compte.

Les voleuses peuvent se transformer en objets, escalader les murs et faire des doubles sauts pour échapper à leurs adversaires tout en les narguant avec des répliques espiègles. Les chevaliers, eux, doivent traquer les voleuses, découvrir leurs cachettes et les battre avant la fin du temps imparti. Amusant et compétitif, le mode Méfaits et magie divertira à merveille les équipes pendant les réjouissances du Nouvel An lunaire. Pendant les festivités, les modes Capture du drapeau et Chasse à la prime font également leur retour !

Terminez les défis de l’évènement pour débloquer des récompenses exclusives, dont des objets ornementaux inspirés du Nouvel An lunaire emplis de joie et de lumière, à l’image des festivités. Rendez-vous ensuite dans la boutique pour découvrir de nouvelles variantes de quelques-uns de vos modèles préférés du Nouvel An lunaire. Les réjouissances commencent aujourd’hui et se poursuivront jusqu’au 3 février, alors ne perdez pas une minute et prenez de court vos adversaires !

SAINT-VALENTIN 2025





Visez juste et trouvez de nouveau l’amour à l’occasion du retour du mode Amour géométrique. Dans ce mode Combat à mort par équipe, deux équipes de quatre Hanzo Cupidon s’affrontent pour savoir qui est la meilleure ! Attention, il ne vous suffira plus de vous cacher derrière un mur pour vous mettre en sûreté, car tout le monde dispose d’une des capacités originales de Hanzo : Mille-flèches. Ne retenez pas vos coups (de foudre) dans le mode Amour géométrique, disponible du 4 au 18 février.

OFFENSIVES DE LA SAISON 14 : POINTS DOUBLÉS ET DERNIÈRES RÉCOMPENSES





Nous voici dans la dernière ligne droite de la saison 14, et les Offensives vous offrent l’occasion d’achever ce que vous avez commencé et de clore cette année de compétition en beauté. Du 11 au 16 février, chaque partie compte et vous rapporte le double de points de compétition. Vous pourrez ainsi accumuler jusqu’à 6 000 points de compétition pendant cet évènement à durée limitée.

C’est votre ultime chance de dominer le champ de bataille et de finir en beauté la saison compétitive 2024. Que vous cherchiez à gravir les échelons ou à renforcer votre place au sommet, les Offensives vous donnent un coup de pouce pour bien terminer la saison. Bien sûr, n’oubliez pas de dépenser vos points de compétition pour obtenir de précieux modèles d’armes de jade, car ces exclusivités somptueuses ne seront plus disponibles une fois la saison terminée.

Gagnée ou perdue, chaque partie vous rapporte des points d’offensive et compte pour vos récompenses compétitives alors ralliez votre équipe, perfectionnez votre stratégie et donnez tout ce que vous avez. Ne manquez pas cette chance de maximiser vos récompenses et de laisser votre empreinte sur le champ de bataille.

COFFRE DE MAXIMILIEN





Maximilien ouvre son coffre dans la boutique pendant une durée limitée. Vous y trouverez des offres de modèles de personnage spécialement adaptées à votre style de jeu. Cet évènement exclusif de la boutique vous permettra d’ajouter à votre collection des objets prestigieux tout en réalisant de belles économies.

Le coffre propose une expérience unique à chaque fois, car ses offres sont personnalisées pour s’adapter à vos personnages favoris et à vos préférences en matière de jeu. Que vous souhaitiez étoffer votre collection de modèles ou mettre la main sur un objet ornemental qui vous fait de l’œil, c’est le moment de craquer.

Vous pouvez accéder au coffre depuis l’écran d’accueil ou en passant par l’onglet de la boutique, mais ne tardez pas trop, car ces offres s’évanouissent aussi vite qu’elles apparaissent. Découvrez le coffre de Maximilien et faites des économies avant qu’il se referme !