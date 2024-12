Overwatch 2 : Danger, Reinhardt Thor, Féérie hivernale, retour du 6v6, la Saison 14 est lancée !

Hier soir, Blizzard Entertainment a lancé la Saison 14 d'Overwatch 2, introduisant notamment un nouveau Héros jouable. Danger (Hazard en version originale) est pour rappel un Tank qui s'était laissé approcher il y a quelques jours, il est désormais disponible indéfiniment dans le FPS compétitif free-to-play.

La Saison 14 d'Overwatch 2 sera également l'occasion de redécouvrir la File d'attente par rôle 6v6, le récent mode Classique n'était là que pour la nostalgie. Blizzard va analyser les statistiques des matchs et considérer les retours des joueurs pour savoir si le 6v6 vaut le coup de revenir. La Féerie hivernale fait évidemment son retour, comme à chaque fin d'année, avec les modes Opération Boule de neige et Congélimination, mais également des cosmétiques à débloquer comme Hiver à l'aise pour Hanzo. Enfin, la boutique Mythique accueille Reinhardt Thor, inspiré de la mythologie scandinave et pas de Marvel. Voici tout ce qu'il faut savoir sur la Saison 14 d'Overwatch 2 :

La cause rebelle



Prenez part au combat avec Danger, l’électron libre anarchiste qui lutte pour le bien commun. Danger est le premier héros écossais d’Overwatch 2 et incarne l’esprit punk de sa faction, les Phreaks. Il lutte sans relâche contre l’oppression, tirant parti de sa grande mobilité et de ses atouts stratégiques. La mobilité supérieure de Danger lui permet de se repositionner rapidement et l’obstacle qu’il peut déployer sur le champ de bataille confère une dimension stratégique à n’importe quel match. Ce mur peut tout autant bloquer le passage, limiter l’espace de jeu ou protéger votre équipe. Grâce à son esprit rebelle et ses capacités uniques capables de changer le cours de la partie, Danger est sur le point de sonner l’heure de la révolution. Rejoignez le combat pour changer la donne. Essai de la file d’attente par rôle 6c6



La saison 14 propose un évènement inédit sous la forme de parties en 6c6 en file d’attente par rôle, mêlant éléments nostalgiques et équilibrage moderne. Redécouvrez les synergies du format traditionnel d’Overwatch avec 2 tanks, 2 spécialistes des dégâts et 2 personnages de soutien. Cet évènement à durée limitée vous permettra de vous replonger dans les spécificités du format 6c6 tout en profitant des améliorations apportées par Overwatch 2. Découvrez ou redécouvrez les sensations du format d’origine d’Overwatch dans un mode de jeu conçu pour s’articuler autour des multiples modifications ayant été apportées depuis. Ne ratez pas l’occasion de mettre votre talent à l’épreuve lors de cet évènement inédit du 17 décembre au 16 janvier ! Maniez le marteau des dieux



La saison 14 sera marquée par l’arrivée du modèle mythique Reinhardt Thor, inspiré de la mythologie nordique et proposant de nombreuses options de personnalisation. La transformation de Reinhardt se déroule en quatre étapes, partant d’une simple tenue de cuir pour aboutir sur une armure de plaques rayonnante digne de Thor, le dieu du tonnerre. Ce modèle mythique est composé de pièces interchangeables et dispose de plusieurs palettes de couleurs et animations uniques. Chaque coup de marteau s’annonce légendaire et vous pourrez y ajouter un aspect doré, disponible dans la boutique mythique, afin de renforcer votre divine aura. Féerie hivernale 2024



Fêtez la fin de l’année avec la Féerie hivernale ! Prenez part aux modes Opération Boule de neige ou Congélimination, ainsi que d’autres modes emblématiques pleins de défis à relever. Terminez-les pour obtenir des récompenses exclusives, comme le modèle Hiver à l’aise pour Hanzo, et partagez l’émotion des fêtes sur le champ de bataille. Cet évènement se déroulera du 10 décembre au 16 janvier. Ne ratez pas la fête !

Blizzard revient également sur la campagne Ange s’engage pour la bonne cause, qui permettait d'acheter des skins pour Mercy afin de soutenir la Breast Cancer Research Foundation (BCRF), qui lutte contre le cancer du sein. Cette année, la campagne a permis de récolter 12,3 millions de dollars, ce qui porte au total à 25 millions de dollars réunis pour la BCRF, la campagne de 2018 ayant fait un poil mieux.

Overwatch 2 est pour rappel jouable gratuitement sur PC, PlayStation, Xbox et Switch, vous pouvez acheter des cartes prépayées Battle.net chez Micromania.