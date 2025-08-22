Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, les tests sont là, le remake a de très grosses notes dans la presse anglophone !

Dans quelques jours, la franchise Metal Gear Solid va faire son grand retour, mais pas avec un opus inédit. Konami a chargé Virtuos Games de développer un remake du troisième volet de la franchise, réalisé à l'époque par Hideo Kojima. En attendant que le jeu sorte officiellement, la presse anglophone dévoile ses tests de Metal Gear Solid Delta: Snake Eater.

Quels sont les avis de la presse anglophone sur Metal Gear Solid Delta: Snake Eater ?





Que les fans se rassurent, Virtuos Games n'a pas échoué dans sa mission, les notes de Metal Gear Solid Delta: Snake Eater sont très bonnes, voire excellentes. Le titre a actuellement une moyenne de 86/100 sur Metacritic, les testeurs ont adoré retrouver les mécaniques d'infiltration de Metal Gear Solid 3: Snake Eater, les améliorations graphiques sont impressionnantes, le scénario n'a pas pris une ride et le contenu est au rendez-vous, c'est un vrai plaisir de retrouver Snake dans ces conditions. Cependant, les testeurs regrettent l'absence du mode multijoueur Fox Hunt au lancement, le gameplay modernisé rend certains passages vraiment trop simples et, au final, Virtuos n'a pas pris beaucoup de risques avec ce remake.

Quand sortira Metal Gear Solid Delta: Snake Eater ?





La date de sortie de Metal Gear Solid Delta: Snake Eater est fixée au 28 août 2025 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S, vous pouvez le précommander sur consoles en Day One Edition à partir de 56 € sur Amazon, Cdiscount, Fnac et Leclerc, ou sur PC à 63,99 € chez Gamesplanet.

Les notes de Metal Gear Solid Delta: Snake Eater par la presse anglophone